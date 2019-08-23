Сбербанк требует банкротства «Модуса»

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, Сбербанк планирует добиваться банкротства дилерского холдинга «Модус», одного из крупнейших продавцов автомобилей в регионах РФ, в том числе в Черноземье. Сообщение о намерении подать соответствующее заявление на ОАО «Модус», головное юрлицо холдинга, связанного с его другими структурами залогами и поручительствами, в конце прошлой недели опубликовало ООО «СБК геофизика». Его конечным бенефициаром является «Сбербанк капитал». Обе компании зарегистрированы в Москве, поэтому иск, вероятнее всего, будет подан в столичный арбитраж. Закон о банкротстве дает структуре Сбербанка 15 дней на обращение в суд после опубликования сообщения.

Ранее «Модус» договаривался со Сбербанком о реструктуризации задолженности (ее сумма не раскрывалась), в обмен на которую холдинг бы переходил под контроль «Сбербанк капитала» с опционом на обратный выкуп. В банке вчера предпочли не комментировать взаимоотношение с дилерской сетью. Близкий к ней источник “Ъ-Черноземье” оценил объем долга в «несколько миллиардов рублей». Владелец холдинга, известный в отрасли бизнесмен, Алексей Лещенко не стал обсуждать ситуацию.

О том, как сотрудники управления СКР по Воронежской области расследовали мошенническое хищения в структурах семьи Лещенко, в материале “Ъ-Черноземье” «“Модус” подъезжает к суду».

Сергей Калашников