«Парк-сити Урал» выходит на торги

Арбитражный суд Башкирии обязал ООО «Экономика недвижимости» выставить на торги 50% долю в уставном капитале компании «Парк–сити Урал», управляющей апарт-отелем Park city в Уфе. Ее начальная стоимость установлена в 45 млн руб. Доля принадлежит московской компании «Экономика недвижимости», которая в 2014 году заложила ее в Сбербанке в качестве обеспечения кредита, взятого «Парк-сити Уралом». Эксперты сомневаются в привлекательности актива для покупателей, поскольку совладелец компании тоже банкротится.

Арбитражный суд Башкирии обратил взыскание на 50-процентную долю в уставном капитале ООО «Парк-сити Урал» (управляет уфимским апарт-отелем Park city). Таким образом суд удовлетворил иск Сбербанка к компании «Экономика недвижимости». В 2014 году она заложила долю в качестве обеспечения по кредитному договору «Парк-сити Урала», который годом ранее взял в Сбербанке 230,61 млн руб. для строительства апарт-отеля. Залоговая стоимость доли была определена в 45 млн руб. Вернуть кредит заемщик обязался до сентября 2023 года, но, как следует из материалов суда, не исполнил свои обязательства. В сентябре 2018 года Сбербанк потребовал досрочного погашения кредита, однако «Парк-сити Урал» проигнорировал обращение.

По решению суда, доля «Экономики недвижимости» должна быть продана с торгов. Начальная продажная стоимость установлена равной залоговой.

Представитель «Экономики недвижимости» не соглашался с исковыми требованиями. Он ходатайствовал о прекращении производства в связи с неподсудностью спора арбитражному суду, а когда в ходатайстве было отказано, безуспешно попытался перенести рассмотрение иска в арбитражный суд Москвы.

Суд, удовлетворяя иск, указал, что в связи с невозвратом кредита Сбербанк «приобретает право удовлетворить свои требования из стоимости заложенной доли». В апреле Сбербанк взыскал солидарно с других поручителей по кредиту «Парк-сити Урал» (ООО «Башкирия», ООО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат», ООО «Колесо развлечений», ООО «Парк-сити Отель», ИП Наталья Крючкова) 227,32 млн руб. задолженности.

• ООО «Экономика недвижимости» зарегистрировано в мае 2015 года в Москве. Уставный капитал — 90 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании с марта текущего года является Павел Коновалов. До него «Экономика недвижимости» принадлежала бывшему генеральному директору «Баштрансгаза» Сергею Пашину. Компания специализируется на предоставлении услуг для бизнеса. Финансовой отчетности компания не раскрывает.

Четырехзвездный апарт-отель Park city построен перед саммитами 2015 года на улице Менделеева, рядом с ипподромом «Акбузат». Инвестиции в гостиницу оценивались примерно в 900 млн руб., из которых 300 млн руб. дал Сбербанк.

Вторым совладельцем «Парк-сити Урал» является ООО «Башкирия» предпринимателя Марселя Юсупова (99%). В августе в отношении «Башкирии» была введена процедура наблюдения. Компания задолжала уфимскому предпринимателю Араму Овсепяну 428,7 тыс. руб. Сам «Парк сити-Урал» также находится в предбанкротном состоянии: в декабре 2018 года суд ввел в компании процедуру наблюдения.

Марсель Юсупов был признан банкротом в сентябре прошлого года. Его финансовый управляющий Андрей Козлов дважды пытался продать долю предпринимателя в «Башкирии», но оба раза торги были признаны несостоявшимся из-за отсутствия покупателей. Будет ли «Экономика недвижимости» оспаривать решение суда, вчера выяснить не удалось. Номера телефона компании и контактов Павла Коновалова нет в открытом доступе. Мобильный телефон Марселя Юсупова был недоступен.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений национальной юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург не видит оснований для отмены судебного решения. «При возникновении просрочек банк может потребовать досрочной выплаты всего кредита, что и было сделано в данной ситуации», — констатировала она.

Руководитель департамента банкротной практики коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов отмечает, что «экономически рентабельные активы продаются очень хорошо». «Что касается доли в уставном капитале «Парк-сити Урал», то велика вероятность, что она может быть никому не интересна. Во-первых, «Парк-сити Урал» находится в процедуре наблюдения. Во-вторых, ограничить интерес к активу может тот факт, что покупатель не получит полной контроль над «Парк-сити Урал». Потенциальным покупателем доли мог бы стать совладелец компании, но он, как мы видим, сам находится в банкротстве», — пояснил эксперт.

Влада Шипилова, Булат Баширов