Андрею Голованову надоели чебаркульские люксы

Известный челябинский бизнесмен Андрей Голованов выставил на продажу свой последний в регионе актив — гостиничный комплекс «Уральские зори» на озере Еловое в Чебаркульском районе. Стоимость объекта — 230 млн руб., собственник уверяет, что эти инвестиции окупятся за семь лет. Согласно официальной бухгалтерской отчетности, в 2017 году гостиница принесла собственникам прибыль в размере 126 тыс. руб. Представитель предпринимателя сообщает, что он продает актив в связи с переездом в другой регион. Эксперты отмечают, что для повышения рентабельности бизнеса потенциальному инвестору следует сменить концепцию гостиницы и сделать акцент на менее платежеспособном, но более массовом сегменте аудитории



На сайте Avito опубликована информация о продаже за 230 млн руб. гостиничного комплекса «Уральские зори», который принадлежит известному в Челябинске с 90-х годов бизнесмену Андрею Голованову. Как сообщается в объявлении, комплекс находится на первой линии озера Еловое под Чебаркулем. Объект площадью 10 тыс. кв.м включает 85 номеров классов «стандарт», «полулюкс» и «люкс». Одновременно в гостинице может проживать до 200 человек. Также на территории комплекса есть ресторан на 50 гостей, караоке-клуб, ночной клуб, кинотеатр, боулинг, три бани и бильярдная зона. На берегу оборудованы два пляжа, баскетбольная и волейбольная площадки. Зимой на территории комплекса работают горнолыжная и тюбинговая трассы.

Реализацией объекта занимается агентство «А1 Недвижимость». Как рассказал риелтор Александр Арсеньев, комплекс пользуется стабильным спросом, даже зимой номерной фонд заполнен более чем на 50%. «Заполняемость летом порядка 80%, в зимний период — 60–70%. В основном, возраст гостей — от 25 до 40 лет, платежеспособная аудитория. Люди приезжают семьями и компаниями, корпуса позволяют по соседству разместить людей»,— сообщил представитель собственника. Дозвониться до самого Андрея Голованова в течение дня не удалось.

Андрей Голованов известен в Челябинске тем, что одним из первых в регионе стал торговать бытовой техникой и электроникой. В 1993 году он открыл первый салон и сервисный центр «Голованов и Ко». Следующим его проектом стала реконструкция и расширение базы отдыха «Уральские зори» на озере Еловом. Затем господин Голованов создал сеть «Мир еды», тогда это были первые в области круглосуточные продуктовые супермаркеты. Филиалы его салонов и магазинов были открыты во многих городах области. Сейчас весь бизнес, кроме гостиничного, ликвидирован.

«Уральские зори» — единственный актив Андрея Голованова, согласно информации в базе «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году он принес выручку в размере 126 тыс. руб. Господин Голованов владеет гостиничным комплексом вместе с партнерами, ему принадлежит 60% бизнеса, 20% находятся в собственности у Алексея Парфиновича, 20% принадлежат Нине Зайковой. В июле банк «Ак Барс» направил уведомления о намерении признать всех троих предпринимателей и ОАО «Уральские зори» банкротами «в связи с наличием у них признаков банкротства». С иском в арбитражный суд кредитная организация пока не обращалась.

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что потенциальному покупателю придется вложить от 30 млн руб. в рекламу и маркетинг гостиничного комплекса. По его мнению, имидж «Уральских зорь» сейчас страдает из-за многочисленных негативных отзывов в интернете, которые «не отрабатываются должным образом». Эксперт говорит, что для сокращения срока окупаемости инвестору следует сменить концепцию гостиницы и сделать акцент на менее платежеспособном, но более массовом сегменте аудитории. «В “Уральских Зорях”, как и во многих аналогичных гостиничных комплексах, ощутимый перевес люкс-номеров над “экономом”, и такая разбивка в данный момент не актуальна. Для быстрой окупаемости нужен именно массовый клиент, в том числе иностранцы, которые купят эконом на несколько дней, и обеспечат поток клиентов в дальнейшем через рекомендации. Тем более что могут прийти конкуренты, европейские сетевые компании, предоставляющие схожие услуги, и тогда бывшим “советским” гостиницам очень сложно будет с ними конкурировать»,— отмечает Алексей Антонов.

Карина Кальярова