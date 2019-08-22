Строительство домов в ЖК Gatchina Gardens застраховали на 1,9 млрд рублей

СК «Сбербанк страхование» застраховала строительно-монтажные риски при возведении 15 домов и комплексной инженерной подготовке территории в городе-курорте Gatchina Gardens в Гатчинском районе Ленобласти. В частности, страховой защитой обеспечены строительство первого этапа на площади 29 га (девять малоэтажных жилых домов «Курортный особняк», одного дома «Пушкин Элегант», двух домов «Северный сад», трех домов «Латте Бейсик») и первый этап комплексной инженерной подготовки территории ЖК.

Работы застрахованы на условиях «с ответственностью за все риски» — страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате любого внезапного непредвиденного события. Договор заключен с ООО «Гатчинская гольф-деревня».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПАО «Сбербанк» предоставит на реализацию первого этапа проекта города-курорта Gatchina Gardens проектное финансирование с применением счетов эскроу на сумму 1,9 млрд рублей.