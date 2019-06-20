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Город-курорт Gatchina Gardens получит проектное финансирование в Сбербанке

Сбербанк предоставит на реализацию первого этапа проекта города-курорта Gatchina Gardens проектное финансирование с применением счетов эскроу на сумму 1,9 млрд рублей.

Условия кредитования не сообщаются.

В начале года застройщик ЖК Gatchina Gardens и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве с использованием счетов эскроу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что инвестиции в проект строительства на территории города-курорта GatchinaGardens (инициатор — европейская инвестиционная группа CastorX Capital, контролируемая шведским бизнесменом Ханс-Аке Уггла) клубных SPA-резиденций премиум-класса оцениваются в 780 млн рублей.

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