Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие картины художников побили рекорды по продажам.

Вот вам очередной аукционный рейтинг, который имеет прямое отношение к русскому искусству. Сайт Artprice называет его «Пионеры абстрактного искусства» или «топ-5 рекордных абстракций всех времен». Смотреть на список приятно. В нем два имени: Казимир Малевич и Марк Ротко. Казимир Северинович, как известно, родился в Киеве в 1879 году, вырос в Курске, жил и учился в Москве, работал в Витебске, умер в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет, а похоронен в подмосковной Немчиновке. За границей был в течение 1927 года, в Варшаве и Берлине. Так что он абсолютно русский художник, хоть в родной семье и говорили по-польски, а иногда и по-украински.

Маркус Яковлевич Роткович родился в 1903 году под Двинском (нынешний Даугавпилс) тогдашней Витебской губернии в семье аптекаря, где говорили на идише и по-русски. Когда мальчику было семь лет, семья эмигрировала в США, с тех пор Марк не был замечен в любви к родному искусству, языку или литературе, а только в пороках, свойственных загадочной русской душе. Он умер в Нью-Йорке в возрасте 67 лет, наглотавшись таблеток, запив их огромной дозой крепкого алкоголя и вскрыв вены. Многие называют его русским художником и включают рейтинги отечественного искусства.

Ротко занимает с первого по пятое места в глобальном рейтинге абстракций. На вершине картина 1961 года «Оранжевый, красный, желтый». Она была продана в мае 2012 на Christie’s за $86,9 млн. Немногим дешевле оказался второй результат Ротко, третий в общем рейтинге: $81,9 млн, полотно «№10» 1958 года, май 2015, там же. Кстати, все рекорды на абстракции ставились исключительно в Нью-Йорке. 75 млн — такая цена была уплачена за «№1» в ноябре 2012 на Sotheby’s. И пятый результат был получен довольно давно, по рыночным меркам, в 2007 у Sotheby’s. 72,8 млн за «Белый центр». В те годы, помню, это был шок.

На второй позиций расположилось супрематическое полотно Малевича 1916 года. Май 2018, Christie’s. $85,8 млн. Интересно, что десятью годами ранее, в 2008, эта же картина была продана за $60 млн — 43% за декаду.