РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК. Собеседники издания разошлись во мнении о том, кто стал инициатором переговоров: двое говорят, что Сбербанк, а еще один утверждает, что собственники картографического сервиса выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.
Представители банка и 2ГИС отказались от комментариев.
Как отмечает издание, 2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель 2ГИС Александр Сысоев. В рейтинге журнала Forbes самых дорогих компаний рунета 2ГИС занимает восьмое мест ($243 млн).
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