«Коммунисты России» обиделись на «спойлеров»

В Татарстане левые партии продолжают судебные тяжбы накануне выборов в региональный парламент. С иском в суд о защите чести и достоинства обратились «Коммунисты России», которым не понравилось, что руководство КПРФ «обзывает» их «спойлерами». Со своих оппонентов они потребовали 1 млн руб. В КПРФ считают, что их противники пытаются отвлечь их от избирательной кампании и «с этой целью участвуют в выборах».

Глава татарстанского отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев и кандидат партии Василий Новиков подали иск в Вахитовский райсуд Казани. Они утверждают, что руководители КПРФ в республике Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Алексей Серов «распространили в отношении истцов ложные и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения». «Коммунисты России» требуют опровергнуть эту информацию, а также взыскать с КПРФ в качестве компенсации морального вреда 1 млн руб.

Напомним, актив «Коммунистов России» в Татарстане составляют выходцы из КПРФ, которые покинули партию Геннадия Зюганова в результате раскола ее регионального отделения в 2013 году. На выборах 2014 года «Коммунисты России» получили 2,4% голосов против 5,55% у КПРФ. Однако уже после выборов Верховный суд России признал, что ЦИК Татарстана зарегистрировал «Коммунистов России» незаконно. На нынешних выборах в Госсовет (пройдут 8 сентября) КПРФ также пытается снять своих оппонентов (жалоба уже подана в Верховный суд России).

По мнению «Коммунистов России», «ложные сведения» прозвучали на пресс-конференции, которую КПРФ проводила в татарстанском офисе партии 2 августа. Журналистов приглашали по «вопросу отставки первого секретаря» рескома Хафиза Миргалимова, который в итоге заявил, что покидать свой пост не собирается. Мероприятие завершилось скандалом. В зал прорвался господин Новиков и заявил, что представители КПРФ в республике являются «лжецами». Между оппонентами завязалась потасовка.

«Коммунисты России» утверждают, что у них были достаточные основания обвинять во лжи руководство КПРФ. В иске сказано, что на пресс-конференции Хафиз Миргалимов «выразился о том, что “Коммунисты России” “партия-спойлер”, а также о том, что “партии и партийки, спойлеры и неспойлеры работают по чьей-то указке, чтобы отобрать у нас процент”». «Коммунисты России» с такой характеристикой не согласны, поскольку она носит «негативный характер» (спойлер — это кандидат или партия, не имеющие шансов победить на выборах, но оттягивающие на себя часть голосов за другого кандидата со сходной программой). Партийцы полагают, что КПРФ опорочила их «честь, достоинство и деловую репутацию».

Кроме того, в заявлении сказано, что Артем Прокофьев обвинил Василия Новикова в том, что он «плеснул в лицо химической жидкостью кандидату» КПРФ Татьяне Юровой и члену ТИК Авиастроительного района Роману Юрову, из-за чего «они получили ожог глаз». «Коммунисты России» заявляют, что такого «тяжкого преступления» господин Новиков не совершал, поскольку в возбуждении уголовного дела представителям КПРФ отказали.

«Коммунисты России» рассчитывают, что суд обяжет КПРФ созвать новую пресс-конференцию, чтобы опровергнуть «порочащие сведения». «Сейчас идут выборы в Госсовет. Обзывать нас “спойлерами” — это портит имидж нашей партии»,— сказал “Ъ” Альфред Валиев. Он также добавил, что партийцы написали заявление о клевете в полицию.

В КПРФ с иском оппонентов еще не ознакомились, сообщил “Ъ” глава предвыборного штаба партии в республике Артем Прокофьев. «По нашей оценке, такой иск — попытка отвлечь нас от избирательной кампании. Похоже, что именно с этой целью “Коммунисты России” и участвуют в выборах. У них схожая с нами эмблема, схожее название. Они несколько дней пикетировали наш офис. Они не скрывают, что борются на выборах против нас, а не власти»,— сказал представитель КПРФ.

А Хафиз Миргалимов заявил “Ъ”, что вовсе «не знает такую партию» «Коммунисты России»: «Мы уверенно идем в Госсовет. А у кого-то нет уверенности. Они занимаются судебными тяжбами».

«Коммунисты России» уже жаловались на клевету со стороны КПРФ после избирательной кампании в думу Казани в 2015 году. Тогда партийцев возмутила статья в газете «Коммунист Татарстана» «Внимание: “ложные“ коммунисты!». Вахитовский райсуд поддержал требования «Коммунистов России» частично. Он обязал выплатить 5 тыс. руб. Альфреду Валиеву за заявление о том, что тот «нашел убежище в конуре партии “Коммунистов России“». Кроме того, недействительными были признаны сведения о шантаже, саботаже и применении насилия со стороны «Коммунистов России». Однако суд посчитал, что «коммунистические течения вправе считать политические представления конкурентов ложными».

Альфред Валиев вчера сообщил “Ъ”, что КПРФ по предыдущему суду 5 тыс. руб. так ему и не выплатила.

Кирилл Антонов