«Криогенмаш» запустил азотную станцию в Кировской области за 1 млрд рублей

На территории химического комбината «Уралхим» В Кирово-Чепецком районе Кировской области ввели в эксплуатацию новую азотную станцию. Инвестиции в проект ПАО «Криогенмаш» (Московская область, производит криогенное оборудование) превысили 1 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального правительства. В течение 20 лет компания будет обеспечивать газообразным азотом кировочепецкие филиалы «Уралхима» и «Галополимера».

Новое оборудование заменит выработавшие срок эксплуатаци установки «Галополимера», которые обеспечивали химпредприятия газами с 1981 года. Как сообщает «Интерфакс», производительность новой установки по проекту составляет 5,6 тыс. кубометров газообразного азота в час. В составе станции – две современные воздухоразделительные установки, система хранения жидкого азота на 500 кубометров и система автоновного водообеспечения, а также компрессорное оборудование. Чистота получаемого азота составит 99,99%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Криогенмаш» было зарегистрировано в Московской области в 1993 году. Уставный капитал превышает 1,4 млн руб. Основной вид деятельности – производство оборудования для фильтрования и очистки газов и т.д. Генеральным директором является Мария Соколова.95,66% долей компании принадлежат ПАО «Объединенные машиностроительные заводы», остальное находится в собственности АО «Газпромбанк – управление активами». По итогам 2018 года при выручке в 6,2 млрд руб. прибыль составила 863,4 млн руб.

Анастасия Еремина