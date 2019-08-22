Форма ФСБ не помогла

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на один год лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком осужден местный житель, притворявшийся подполковником ФСБ. По версии следствия, он предлагал одной предпринимательнице помощь в прекращении в отношении нее доследственной проверки, проводимой якобы сотрудниками полиции. За услугу он просил 300 тыс. руб. По данным защиты, обжаловать приговор осужденный не намерен, свою вину он признал полностью.



Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу 66-летнего жителя села Лая Владимира Попова, использовавшего для мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) поддельные документы подполковника ФСБ. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, подсудимый был приговорен к одному году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года мужчина предложил помочь предпринимательнице из Нижнего Тагила Галине Овчинниковой, прекратив в отношении нее доследственную проверку, которую проводили сотрудники полиции. При этом осужденный «старался создать образ действующего сотрудника органов безопасности»: на нем была одежда с символикой ведомства, имелось похожее на настоящее удостоверение сотрудника спецслужбы. «В общении он ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в правоохранительных органах Нижнего Тагила»,— добавили в пресс-службе областного УФСБ. За помощь Владимир Попов запросил 300 тыс. руб. Его задержали в момент передачи денежных средств — потерпевшая обратилась в ФСБ, оперативники которой провели оперативный эксперимент и задержали вымогателя. При обыске мужчины было также найдено его поддельное удостоверение «майора полиции».

Как рассказал “Ъ-Урал” адвокат осужденного Дамир Забиров, Владимир Попов, скорее всего, «не намерен обжаловать приговор». «Дело рассматривалось в особом порядке, человек вину признал в полном объеме»,— добавил он.

Стоит отметить, что это не первый случай появления в Свердловской области лжеофицеров ФСБ. В 2008 году Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы Альфрита Ахметшина и Михаила Носкова. В 2007 году они, представившись полковником и генерал-майором ФСБ, предложили за вознаграждение владелице городского кафе «Однажды в Америке» и подрядчику строительной фирмы «Урал-Евростиль» решить проблемы с арендодателями и администрацией района. «Покровительство» стоило 100 тыс. руб. с каждого бизнесмена. Форму сотрудников спецслужб они тогда получили по поддельным документам в хозяйственном отделе уральского управления материально-технического и военного снабжения.

Мария Арабей