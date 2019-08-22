За переоценку возьмется комиссия

В Челябинской области будет создана комиссия для оспаривания результатов кадастровой оценки ряда категорий недвижимости. В этом году рассчитывалась стоимость 236 тыс. участков земель сельхозназначения, промышленности, водного фонда, а также особо охраняемых территорий по новой методике Минэкономразвития РФ. В результате средняя цена участков для размещения промышленного производства выросла на 80%, для сельхозпроизводства — на 68%, а в отдельных случаях стоимость увеличилась более чем в 10 раз. По мнению депутатов-предпринимателей, повторяется история пятилетней давности, когда из-за новой методики расчета резко выросла кадастровая стоимость участков, при этом создание комиссии позволит решать проблемы в досудебном порядке.



В Челябинской области будет создана комиссия по рассмотрению споров о результатах проводившейся в этом году кадастровой оценки отдельных категорий земельных участков, по итогам которой стоимость в некоторых случаях выросла в несколько раз. С таким предложением выступил председатель комитета законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству, вице-спикер Константин Захаров на заседании комитета. Исполняющий обязанности министра имущества Алексей Бобраков его поддержал.

«Раз в пять лет проходит кадастровая оценка, каждый раз у нас меняется порядок, и каждый раз после этого мы имеем вал возмущенных требований предпринимателей, у которых происходит кратный рост кадастровой стоимости участков. Сейчас закончен один из этапов, результаты выложены во всеобщий доступ, приведу несколько иллюстраций: сельхозучасток в Чебаркульском районе — рыночная стоимость 65 млн руб., стоимость по проекту отчета — 416 млн руб. Увеличение почти в восемь раз. Участок пищевой промышленности — новая кадастровая стоимость по сравнению с установленной ранее в судебном порядке увеличилась в 12 раз. Очевидно, что фактор судебных решений не был учтен. Мы понимаем, что ошибки неизбежны, и предлагаем в обязательном порядке создать комиссию, которая бы в досудебном порядке рассматривала претензии предпринимателей»,— сообщил господин Захаров. По его словам, споры, которые комиссия решить не сможет, будут рассматриваться в судебном порядке.

В этом году проводилась кадастровая оценка более 236 тыс. участков земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, водного фонда, а также особо охраняемых природных территорий. Впервые эту работу выполнили штатные оценщики государственного учреждения «ГосКадОценка по Челябинской области», используя новые методические указания Минэкономразвития России. Промежуточные отчеты были опубликованы на сайте учреждения в июле. По данным профильного комитета заксобрания, проанализировавшего предварительные итоги оценки, среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости (УПКС) сельскохозяйственных угодий в Челябинской области снизилось на 6,9%, но по этим же землям, предоставленным для сельскохозяйственного производства, увеличилось на 68%. Среднее значение УПКС участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений, выросло на 80%. На 6% увеличилась стоимость земли для садоводства, огородничества и дачного хозяйства. При этом показатели в отношении земель особо охраняемых территорий снизились на 25%, по объектам дорожного сервиса на полосах отвода автодорог — на 63%.

По словам и.о. министра, на промежуточные отчеты поступило 18 замечаний, по одному участку стоимость была пересмотрена. Замечания продолжают принимать до 29 августа от любых заинтересованных лиц (по землям особо охраняемых территорий до 28 августа).

«Федеральный закон позволяет создать в субъекте специальную комиссию для оспаривания результатов оценки, и такой механизм досудебного обжалования мы, безусловно, будем использовать. Больше половины участников комиссии составят представители предпринимательского сообщества, независимые оценщики. Работа по формированию комиссии начата»,— сообщил Алексей Бобраков.

Директор ОБГУ «ГосКадОценка по Челябинской области» Ирина Волчанова заявила на заседании комитета, что результаты оценки на 100% правильные и достоверные, поскольку выполнены строго в соответствии с федеральным законодательством и приказами Минэкономразвития РФ.

Руководитель регионального совета по оценочной деятельности Челябинской области Игорь Патрушев сообщил, что с точки зрения профессионального сообщества, к оценщикам есть много вопросов. Например, информация для расчетов в отчетах не совпадает с аналогичной информацией Росреестра или в качестве аналога в выборку включаются сам объект оценки, что завышает стоимость, а сама выборка небольшая. «Мы как профессионалы понимаем, что у нас работа будет, но с точки зрения бизнеса это неправильно и некорректно. Независимая комиссия должна быть и в новых реалиях. В самом факте ее существования есть объективность, ни оценщики, ни бизнес-сообщество не спорят и принимают ее решения как должное»,— говорит эксперт.

По словам Константина Захарова, возможность оспаривания в досудебном и судебном порядке фактически появится у предпринимателей и граждан с 1 января 2020 года, а до 29 августа можно успеть отправить замечания на предварительные отчеты. Результаты кадастровой оценки минимущества региона должно утвердить не позднее 1 декабря этого года и внести в Единый государственный реестр недвижимости. С 1 января 2020 года на основании этих данных будут рассчитываться налоги.

Юлия Гарипова