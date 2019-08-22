Для Геннадия Головкина нашелся украинский вариант

Один из самых популярных боксеров мира — казахстанец Геннадий Головкин получил шанс вернуть титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), потерянный в противостоянии с другой суперзвездой — мексиканцем Саулем Альваресом. За звание Международной боксерской федерации (IBF) Головкин будет драться 5 октября с опытным украинцем Сергеем Деревянченко. Впрочем, главным призом в этом поединке может оказаться новый матч против Альвареса, сулящий грандиозные доходы.

Телеканал ESPN сообщил о том, что представители Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко достигли договоренности о поединке казахстанского и украинского боксеров. Он состоится 5 октября в нью-йоркском Madison Square Garden. Разыгрываться в нем будет титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации.

Речь идет о матче, который обречен на повышенное внимание. Его вызывает, естественно, прежде всего Геннадий Головкин. Боец из Казахстана много лет входил в число наиболее востребованных у публики боксеров мира и считался королем среднего веса. Но с этим статусом он расстался после противостояния с другой пользующейся колоссальной популярностью суперзвездой — мексиканцем Саулем Альваресом. Они провели два поединка. Первый, в сентябре 2017 года, закончился ничьей, второй, ровно через год,— выигрышем Альвареса по очкам с минимальным перевесом. Финансовые показатели матчей были великолепными. В обоих случаях билетные сборы перевалили за $20 млн. Но еще важнее, что за боями наблюдало огромное количество телезрителей, смотревших прямую платную трансляцию на канале HBO,— более 1 млн абонентов. Благодаря в первую очередь им общие поступления, сгенерированные матчами Альвареса и Головкина, получились грандиозными. У позапрошлогоднего боя они, по неофициальным данным, перевалили за $100 млн, у повторного, уже по данным официальным, немножко не дотянули до этого рубежа, составив $94 млн.

Неудивительно, что команды боксеров, заключивших контракты со стриминговым сервисом DAZN (Альварес — на рекордную сумму $365 млн), пытались договориться о реванше. Но достичь компромисса по его условиям им не удалось. Альварес, успев одержать ранее одну победу в суперсреднем весе и вернуться обратно в средний, в итоге решил встретиться с американцем Дэниелом Джекобсом, справился с тем по очкам и добавил к чемпионским поясам Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пояс Международной боксерской федерации, а Головкин — с канадцем Стивом Роллсом, добившись выигрыша нокаутом.

IBF обязала Сауля Альвареса провести матч с обязательным претендентом этой организации, которым стал опытный украинский боксер Сергей Деревянченко. Единственное поражение в карьере он потерпел в октябре прошлого года как раз от Дэниела Джекобса. Причем бой был абсолютно равным: небольшое преимущество американца зафиксировали лишь две судейские карты из трех. Однако Альварес отказался от этого боя. IBF в ответ в начале августа лишила его титула, объявив его вакантным. А Геннадий Головкин превратился в его соискателя абсолютно естественным, что ли, образом — просто более сильного и яркого соперника для Деревянченко в этом весе найтись не могло.

По данным ESPN, украинский боксер за участие в октябрьском поединке получит самый высокий гонорар в карьере — не менее $5 млн. Гонорар Головкина будет еще крупнее. Однако, как полагают эксперты ESPN, главным призом, стоящим для него на кону в этом бою, будет вовсе не чемпионское звание и не неплохой денежный бонус, а возможность новой встречи с Саулем Альваресом, от которой тот уже ни за что не откажется. Она, учитывая бэкграунд, остроту их противостояния, может обеспечить космические поступления.

Алексей Доспехов