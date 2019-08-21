В Челябинской области сдали первый дом, построенный с использованием эксроу-счетов

В поселке Рощино Сосновского района ввели в эксплуатацию первый многоквартирный дом, который возводился с помощью эксроу-счетов. Объект расположен в жилом комплексе «Олимпийский», сообщает пресс-служба минстроя Челябинской области. Первые жильцы уже зарегистрировали право собственности, что по новому законодательству является основанием для перевода банком денег на расчетный счет застройщика для погашения взятого на строительство кредита.

Объект возводило ООО «Специализированный застройщик “Дельта”», в качестве партнера выступил Сбербанк. По словам управляющего челябинским отделением банка Дениса Чугунова, сейчас с применением эксроу-счетов Сбербанк в Челябинской области финансирует строительство еще более 30 жилых домов. В ближайшее время планируется закрыть счета еще по одному дому в областном центре.