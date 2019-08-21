Деньги на льготное питание нижегородских учеников предложили переводить их родителям

Администрация Нижнего Новгорода предлагает изменить схему финансирования льготного питания школьников. Деньги планируется перечислять не компании, которая занимается организацией питания (сейчас – муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа», ЕЦМЗ), а напрямую на счета родителей учеников.

Соответствующие изменения рассмотрели сегодня на заседании постоянных комиссий гордумы, сообщает пресс-служба мэрии. В администрации города намерены предложить родителям два варианта финансирования: либо родитель сначала оплачивает питание и уже по факту получает компенсацию расходов, либо родитель, организатор питания и кредитная организация заключают договор на открытие специального счета, куда будут поступать средства для оплаты питания. В дальнейшем деньги с него буду уходить организатору питания.

Исключение предлагается сделать для детей, которые находятся в социально опасном положении – проживают в семьях, где родители поставлены на учет в полиции. В этом случае субсидии будут выделяться напрямую образовательному учреждению.

Ранее конкурс по организации питания в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода был признан недействительным. Его победителем, напомним, стал «Единый центр муниципального заказа». Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) посчитало, что при проведении процедуры необходимо было руководствоваться Федеральным законом №44, так как предполагалось финансирование закупок из средств городского бюджета: документы предусматривали фактический расчет количества детей-льготников, питание которых субсидируется за счет казны Нижнего Новгорода. Вместо этого конкурс провели в рамках Федерального закона №223, и цена услуг не являлась первостепенным критерием при выборе победителя. В дальнейшем суд поддержал позицию надзорного ведомства, мэрия оспаривает такое решение.

Подробнее о претензиях УФАС к организации конкурса – в материале “Ъ-Приволжье” «Конкуренция за еду».

Анастасия Еремина