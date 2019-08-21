«Ашан» оштрафован на 2 миллиона рублей по жалобе кубанского предприятия

Решением Десятого арбитражного апелляционного суда утвержден вердикт нижестоящей судебной инстанции в отношении ООО «Ашан». Общество было оштрафовано на сумму в 2 млн руб. за уклонение от заключения договора, сообщает пресс-служба краевого УФАС. Юристы «Ашана» пытались в судах оспорить решение антимонопольщиков, которое было вынесено по жалобе ООО «Тихорецкий пивоваренный завод».

По данным краевого УФАС, в 2014 году между торговой сетью и тихорецким предприятием был заключен рамочный договор, согласно которому определялись условия поставки продукции в «Ашан», в частности ее ассортимент и количество. При этом в годовом соглашении к договору было указано, что в случае, если стороны не подпишут новый документ, действие текущего автоматически продлевается. Вплоть до июня 2017 года новое годовое соглашение так и не было подписано сторонами. Тем не менее в сентябре 2015 года «Ашан» заблокировал возможность заказа продукции ООО «Тихорецкий пивоваренный завод».

Ритейлер пытался обосновать свои действия тем, что приобретение продукции тихорецкого предприятия нецелесообразно из-за высокой стоимости товара (средняя стоимость литра светлого пива 70,55 руб., светлого нефильтрованного пива 73,87 руб.). Однако этот довод Комиссией краснодарского УФАС не был принят во внимание и она решила оштрафовать ООО «Ашан» на 2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником ООО «Тихорецкий пивоваренный завод» является Галина Носова (владеет 92,7% акций). Уставный капитал общества составляет 1,07 млн руб. Выручка от продаж предприятия в прошлом году составила 383 млн руб., чистая прибыль - 24 млн руб.

Андрей Ульченко