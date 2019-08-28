Индикаторы

Золото роста

Международные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в защитные активы. Суммарные запасы фондов, инвестирующих в золото, обновили трехлетний максимум, закрепившись выше уровня 2,4 тыс. тонн. Обострение торгового спора между США и Китаем, а также надежды на дальнейшее снижение ставки Федеральной резервной системы вынуждают инвесторов наращивать вложения в драгоценный металл. В ближайшие месяцы цены на золото могут вырасти до $1575 за унцию.

Об изменении роли драгоценного металла на финансовых рынках читайте в статье «Золотая лихорадка».

Новостройки уж не те

Этим летом продажи нового жилья в столичном регионе упали. Одна из причин — рост цен, ведь с 1 июля привлекать средства дольщиков можно только через эскроу-счета. Впрочем, пока только 12% строящихся новостроек массового сегмента в Москве реализуются с применением эскроу-счетов. Приобретение недвижимости в них обходится на 6–13% дороже, чем первичного жилья по старой схеме. У покупателей новый механизм пока большого энтузиазма не вызывает.

Как застройщики борются за рентабельность, читайте в статье «Новая схема на рынке жилья».

Гастротуристы атакуют

Италия, Испания, Франция, Бельгия и Грузия стали самыми популярными направлениями гастрономического туризма у россиян. Все больше людей в стране интересуются в турагентствах не просто отдыхом у моря или возможностью любоваться достопримечательностями в иностранных столицах, но перспективой отведать крепкие спиртные напитки и изысканные деликатесы в разных частях света.

Сколько стоят гастрономические туры, читайте в статье «Отдых со вкусом».

Отпустили госдолг

В конце июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об очередном повышении потолка государственного долга. Инициатива позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года. Сейчас госдолг США составляет около $22 трлн. За два года президентства Трампа госдолг вырос более чем на $2 трлн. МВФ прогнозирует, что к 2023 году госдолг США превысит 117% ВВП.

Чем грозит финансовая политика США миру, читайте в статье «Волшебное денежное дерево».