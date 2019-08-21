В Самарской области намолочено более 1 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Самарской области намолотили более 1 млн т зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 16,7 ц/га. В общем объеме валового сбора зерна первое место занимает озимая пшеница (63%). Также намолочено 240 тыс. т ячменя, продолжается уборка яровой пшеницы, озимой ржи, овса, гороха и чечевицы.

Лучшая урожайность зафиксирована в Кошкинском районе, она достигла 28 ц/га. Наивысший показатель валового сбора зерна зарегистрирован в Хворостянском районе, где на данный момент собрано 74 тыс. т.

В 2018 году аграрии Самарской области собрали около 1,7 млн т зерна.

Андрей Сазонов