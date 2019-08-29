Футбол влияет на когнитивные способности

Рочестерские врачи-неврологи исследовали игроков местной университетской команды по американскому футболу — всего 42 человека. За один игровой сезон они в общей сложности 19 тыс. раз обратились за медицинской помощью. Каждому игроку в начале и в конце сезона была сделана магнитно-резонансная томография мозга — она-то и показала, что количество белого вещества уменьшилось. В наибольшей степени пострадал средний мозг игроков — один из «древних» отделов, отвечающих в головном мозге за зрение, слух, контроль движений, регулярность сна, чувствительность к боли и температуру тела.

Исследователи сравнивали последствия микротравм, не имевших клинических проявлений, с последствиями клинически доказанных сотрясений головного мозга ­- и обнаружили близкое сходство. Чем больше микротравм получал игрок, тем более выраженным оказывались эти самые последствия. К сожалению, рочестерские неврологи зафиксировали и когнитивные нарушения у футболистов.

Современное определение сотрясения мозга или закрытой черепно-мозговой травмы дано на четвертой Международной конференции по сотрясению мозга в спорте: это быстро начавшееся кратковременное нарушение неврологической функции, которое разрешается самопроизвольно и было вызвано прямым ударом по голове, лицу, шее или в любой другой части тела, если сила удара передалась на мозг. Однако указанные нейрофизиологические изменения, а в перспективе и нейродегенеративные заболевания вроде хронической травматической энцефалопатии могут быть связаны и с множеством клинически незаметных травм, ставших следствием ударов незначительной силы.

Похожие микротравмы и, значит, изменения обнаружены и у боксеров.

Ребенку можно будет выбрать пол

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Простое и безопасное химическое воздействие на сперму позволяет отделить сперматозоиды с X-хромосомой, то есть зачинающие женскую особь, от сперматозоидов с Y-хромосомой, значинающих мужскую особь. Правда, авторы работы из Университета Хиросимы настаивают, что о вмешательстве в репродуктивную жизнь человека речи идти не может.

В норме самцов и самок рождается примерно одиниковое количество, самцов чуть больше – за счет того, что сперматозоид с Y-хромосомой легче, а потому чуть быстрей. Легче же сперматозоид с Y-хромосомйо потому, что несет очень мало генов, а X-хромосома – много, некоторые из них остаются активными и в созревающей сперме. Это различие в экспрессии генов между сперматозоидами, несущими X и Y-хромосомы, и обеспечивает теоретическую основу для их различения.

Японские исследователи обнаружили (на мышах), что почти 500 генов активны только в сперматозоидах, несущих Х-хромосомы, а 18 из этих генов кодируют рецепторы – можно воздействовать на них, если найти агента воздействия. Ученые сосредоточились на паре рецепторов, называемых Toll-подобными рецепторами 7 и 8 (TLR7, TLR8), и обнаружили, что некое химическое вещество, воздействуя на них, замедляет подвижность сперматозоидов, не нарушая ни их способности к оплодотворению, ни жизнеспособности. Эффект этот связан с нарушением выработки энергии в сперматозоиде. Как только это химическое вещество удаляется из среды, к сперматозоидам возвращается прежняя подвижность.

Обработка спермы мыши этим химическим замедлителем и последующее оплодотворение in vitro дало потомство, на 90% состоявшее из самцов. Отделение более медленных сперматозоидов и оплодотворение такой спермой давало поколение, на 81% состоявшее из самок.

Это далеко не первый способ разделение сперматозоидов на несущих X- и Y-хромосомы, но все предыдущие были очень трудоемкими, дорогими и всякий раз оказывались рискованными для целостности ДНК. Новая, весьма простая и дешевая технология выглядит более чем привлекательной и для экстракорпорального (в пробирке с последующей подсадкой зародыша в самку), и для искусственного (в матке самки без физического участия самца) оплодотворения и может быть широко применена в животноводстве. «Мы уже добились успеха в избирательном производстве самцов или самок крупного рогатого скота и свиней нашим методом, – сообщил ведущий автор работы Масаюки Симада. – Но использование этого метода в репродуктивных технологиях для человека носит спекулятивный характер и связано с существенными этическими проблемами, которые не имеют отношения к результатам исследования».

Под парусами через космос

Фото: planetary society

Американский космический аппарат LightSail 2, запущенный Планетарным обществом, успешно завершил наиболее трудный этап своей миссии.

Работающий исключительно на солнечной энергии и перемещающийся лишь за счет потока фотонов, исходящих от Солнца, LightSail 2 с солнечным парусом стал первым в своем роде аппаратом, способным менять околоземные орбиты. LightSail 2 вышел на орбиту больше месяца назад, а около двух недель назад впервые распустил паруса. Проект разрабатывался 10 лет и привлек 7 млн долларов через краудфандинг.

Как говорит руководитель проекта Дэйв Спенсер, LightSail 2 автономно контролируется компьютером на борту. Поворачивая аппарат на 90 градусов каждые 50 минут, программное обеспечение может изменять ориентированность паруса таким образом, что аппарату достается достаточно солнечной энергии вне зависимости от того, где он находится. Наибольшей сложностью было отладить контроль над импульсом, или количеством движения, который регулируется специальным вращающимся колесом. Когда это колесо начинает достигать максимальной скорости, что происходит несколько раз в сутки, его необходимо замедлить.

Руководители проекта не решаются точно предсказать, насколько далеко аппарат сможет уйти. По предварительным расчетам, по мере действия солнечной тяги, парус должен был повышать орбиту аппарат на полкилометра в день, что оказалось не так далеко от истины: совсем недавно аппарат отдалился от Земли на 900 метров за день.

«Плотность атмосферы на таких высотах в высшей степени изменчива и едва ли поддается моделированию, так что мы не знаем, в какой паруса не смогут обеспечивать движение, – объясняет Спенсер. – Мы, конечно, будем и дальше поднимать орбиту, пока это остается возможным».

Полосу подготовил Анатолий Кривов по материалам журналов Science, PLOS Biology и Planetary Society