«Справедливая Россия» подала «Голос»

«Справедливая Россия» объявила о сотрудничестве с движением в защиту прав избирателей «Голос» на выборах в Госсовет Татарстана. В партии полагают, что совместная подготовка наблюдателей позволит показать «истинный процент тех, кто голосует за "Единую Россию"». Справороссы также рассчитывают, что к «оппозиционному штабу наблюдателей» присоединится КПРФ. В то же время ЛДПР не намерена «объединяться с "Голосом", неизвестно откуда звучащим». Эксперты отмечают, что прежде представители «Справедливой России» не были активны на избирательных участках. По их мнению, партия активизировалась в расчете получить протестные голоса избирателей.

Татарстанское отделение «Справедливой России» и движение «Голос» приняли решение «объединить усилия в защите результатов голосования» на выборах в Госсовет республики. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила глава регионального отделения партии Рушания Бильгильдеева. Она отметила, что справороссы будут направлять активистов «Голоса» на избирательные участки в качестве членов комиссий с правом совещательного голоса. Кроме того, движение организуют обучение членов комиссий и наблюдателей от справороссов. Госпожа Бильгильдеева заявила, что в партии рассчитывают «максимально» закрыть наблюдателями 2,8 тыс. участков в республике.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах. На выборах 2014 года проходной барьер для партий в 5% преодолели только «Единая Россия» и КПРФ. «Справедливая Россия» получила лишь 3,6% голосов и не провела в Госсовет ни одного депутата.

Справороссы считают, что благодаря контролю на избирательных участках, в этом году смогут серьезно улучшить свой результат и провести в Госсовет не менее пяти депутатов. Госпожа Бильгильдеева также призвала «присоединиться в вопросе организации наблюдения» татарстанское отделение КПРФ. Она пояснила «Ъ», что остальные партии, кроме справороссов и коммунистов, «находятся в штабе "Единой России"». «Мы надеемся, что объединенный штаб оппозиционных партий и движение "Голос" помогут действительно осуществить необходимый контроль за подсчетом голосов, а также противостоять фальсификациям»,— сказала она.

Госпожа Бильгильдеева добавила, что уже сейчас в желающие быть наблюдателем от партии записались более 1,5 тыс. человек. При этом в штаб справороссов нередко приходят, по ее словам, «люди от кандидатов "Единой России"»: «Они просят отправить их на конкретные участки. Мы сразу понимаем, что здесь есть подвох, и таких людей не берем». Рушания Бильгильдеева подчеркнула, что «главная задача» ее партии «показать истинный процент тех, кто голосует за "Единую Россию"». В связи с этим справороссы хотят направить наблюдателей не только на участки в крупных городах, но и в районах, где единороссы прежде получали по 99-100% (такие участки в 2014 году были в Атнинском, Азнакаевском, Кайбицком, Апастовском, Черемшанском, Нурлатском и других районах).

В КПРФ не исключают сотрудничества со «Справедливой Россией», однако своих наблюдателей планируют готовит самостоятельно. «Наша задача, чтобы на каждом участке показывали бюллетени с отметками, не делали вбросы. Думаю, в этом заинтересована не только КПРФ»,— сказал «Ъ» глава избирательного штаба коммунистов Артем Прокофьев. Он подчеркнул, что для наблюдения на выборах в Госсовет приедут также партийцы их других регионов.

В то же время в ЛДПР раскритиковали заявления справороссов. «Эта избирательная кампания славится тем, что мы получаем удары от тех партий, с которыми по идее должны проводить совместные мероприятия. То нашего кандидата снимает КПРФ, теперь "Справедливая Россия" обвиняет нас в том, что мы в штабе единороссов»,— сказал «Ъ» координатор партии в Татарстане Владимир Сурчилов. Он назвал слова госпожи Бильгильдеевой «ерундой»: «"Справедливая Россия" хочет поймать хайп популистскими методами». Господин Сурчилов добавил, что «согласно установке лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского, мы не будем объединяться с "Голосом", неизвестно откуда звучащим». По его словам, партийцы самостоятельно планируют закрыть 50% участков.

Координатор «Голоса» в Татарстане Михаил Тихонов сказал «Ъ», что на этой выборной кампании движение также сотрудничает с «Яблоком», кандидат которого Вера Керпель баллотируется по Волжскому округу. В движении готовы сотрудничать с другими партиями, которые разделяют его цели — «честные выборы и достоверность результатов».

В «Единой России» заявили «Ъ», что в Татарстане партия отправит своих наблюдателей на все 2,8 тыс. участков. Комментировать заявления госпожи Бильгильдеевой в партии власти отказались.

Казанский политолог Сергей Сергеев отмечает, что прежде «Справедливая Россия» не была в Татарстане активной, в том числе на избирательных участках. «Видимо, сейчас есть надежда, подкрепленная опросами, что на выборах будет серьезное протестное голосование. Соответственно, голоса отойдут в первую очередь КПРФ, а также "Справедливой России"»,— полагает эксперт. При этом господин Сергеев добавляет, что справороссы и ЛДПР считаются «сателлитами» «Единой России», но сейчас они хотят «завоевать лучшие позиции, чтобы выступать как младшие партнеры власти». «Если при минимальных усилиях голоса избирателей сами придут в руки, грех не воспользоваться такой возможностью»,— резюмирует политолог.

Кирилл Антонов