Хоккеист Александр Овечкин войдет в совет по развитию спорта при главе Мордовии

Как сообщает пресс-служба правительства Мордовии, хоккеист Александр Овечкин согласился войти в состав совета при главе республики Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта. Ранее с инициативой включить спортсмена в состав совещательного органа выступил сам господин Волков.

Напомним, республиканский совет был создан в 2002 году. В его задачи входит привлечение частных инвестиций в спорт Мордовии, подготовка предложений, в том числе, по пропаганде здорового образа жизни, рассмотрение общественно значимых проектов в области физкультуры и т.д. В состав совета входят руководители и сотрудники некоторых республиканских спортивных школ и центров, представители крупных компаний в республике и другие.

Александр Овечкин родился в Москве. В настоящее время он играет в хоккейном клубе «Вашингтон Кэпиталз» (США), входит в состав сборной России по хоккею.

Анастасия Еремина