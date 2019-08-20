Власти Петербурга могут перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог

В Смольном прорабатывают вопрос о переходе на трехлетние контракты на ремонт городских дорог. Об этом на рабочем совещании в Смольном во вторник, 20 августа, заявил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

По его словам, ранее КРТИ опасался заключать договоры на такой срок из-за неуверенности в том, что подрядчик реально выполнит предусмотренные договором работы и не сорвет по ним сроки. Теперь же, как отметил господин Харлашкин, в городе образовался пул компаний, которым городские власти полностью доверяют. При этом для выполнения президентского поручения о достижении нормативного количества качественных дорог Петербургу потребуется около 12 млрд рублей в год.

“Ъ-СПб” писал, что в этом году на ремонт дорог в Петербурге могут дополнительно выделить 2,4 млрд руб. За счет этих средств до 1 ноября дорожные работы намерены провести еще по 13 адресам в разных районах города.