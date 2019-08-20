На ремонт дорог в Петербурге могут дополнительно выделить 2,4 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга может отремонтировать еще 13 дорожных объектов в 2019 году за 2,4 млрд рублей. Об этом на совещании в Смольном заявил глава КРТИ Сергей Харлашкин.

Общая протяженность предлагаемых к ремонту дорог составляет 37,3 км. В список включены, в том числе, участок Выборгского шоссе — от проспекта Энгельса до КАД, сам проспект Энгельса — от Новосильцевского переулка до Северного проспекта, проспект Непокоренных — от площади Мужества до Меншиковского проспекта, Северный проспект — от улицы Вавиловых до улицы Руставели, Северная площадь, набережная Обводного канала — от Московского проспекта до Царскосельского железнодорожного моста, Шлиссельбургский проспект, Малая Балканская улица — от улицы Димитрова до Карпатской, Днепропетровская улица — от набережной Обводного канала до Растанной улицы и Касимовская улица — от Камчатской до Грузинской улицы.

Все дорожные работы на этих объектах должны быть завершены до 1 ноября текущего года.