Жители Самары поддержали экологический проект реконструкции Загородного парка

Народное голосование по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре завершено. Большинство горожан поддержали экологический вариант обновления объекта. Об этом сообщает региональное правительство.

«Понравившиеся жителям архитектурные решения лягут в основу окончательного проектного решения»,– говорится в сообщении.

Опрос проводился среди более чем 1,4 тыс. человек, из них 57,4% оказались женщины и 41,6% – мужчины.

Открытый конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка был объявлен в конце августа минувшего года по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Жюри из числа архитекторов рассмотрело 83 предложенных проекта, из них были выбраны шесть лучших.

Загородный парк является самым большим парком Самары: его площадь составляет 42,4 га. Он был открыт 6 июля 1932 года на территории бывшей купеческой усадьбы. В последние годы объект не обновлялся.

Алена Смирнова