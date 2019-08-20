ФАС России потребовала отменить протокол торгов на поставку 609 дорожных камер

Комиссия ФАС по контролю в сфере закупок обязала ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» отменить протокол подведения итогов электронного аукциона по отбору поставщика 609 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах в 62 муниципалитетах республики. По решению антимонопольной службы, заказчик должен сформировать протокол подведения итогов надлежащим образом и разместить его в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

Жалобу на закупку начальной стоимостью 2,37 млрд руб. подала московская компания АО «Концерн радиостроения Вега», чья заявка была отклонена аукционной комиссией. Антимонопольное ведомство не нашло оснований для удовлетворения жалобы, но обнаружила другое нарушение в действиях комиссии ГКУ. В аукционной документации, говорится в решении ФАС, не были установлены условия о сроке возврата суммы обеспечения исполнения госконтракта.

Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» 5 августа со второй попытки отобрала поставщика комплексов фото- и видеофиксации. Победителем тендера была признана «дочка» «Ростелекома» — «Башинформсвязь», предложившая исполнить контракт со снижением его начальной цены на 26% — с 2,38 млрд до 1,77 млрд руб. Камеры должны быть поставлены в республику до 1 мая 2020 года — 150 комплексов в текущем году, 459 — в 2020-м.

Майя Иванова