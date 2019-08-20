Крупный лесозаготовитель оштрафован в Томской области за захват земли

Прокуратура Томской области добилась привлечения к административной ответственности крупной лесозаготовительной компании «Хенда Сибирь», связанной с АО «Рускитинвест». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, фирма заняла земельный участок площадью более 4,5 тыс. кв. м, расположенный в водоохраной зоне реки Чулым. Там лесозаготовитель разместил пять штабелей круглого леса общим объемом не менее 20 тыс. куб. м. Прокуратура завела на «Хенда Сибирь» административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Рассмотрев его, Асиновский межмуниципальный отдел Росреестра выписал «Хенда Сибирь» штраф в размере 100 тыс. руб.

В томской прокуратуре добавили, что гендиректору АО «Рускитинвест» (управляющая организация ООО «Хенда Сибирь») внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Илья Николаев