20 августа, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Hyundai привезет во Франкфурт гоночный электромобиль

Компания Hyundai анонсировала свои премьеры для грядущего автосалона во Франкфурте.

На выставке корейский автопроизводитель покажет серийный хэтчбек Hyundai i10, тизер которого был представлен ранее. Второй премьерой станет новый концепт-кар, демонстрирующий дизайн-концепцию Style Set Free серийных электромобилей будущего, начатую шоу-карами для выставки потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе и недели дизайна в Милане. Третьим дебютантом станет гоночный электромобиль от подразделения Hyundai Motorsport.

Напомним, ранее Mercedes-Benz сообщил о премьере в сентябре на шоу во Франкфурте гоночного электромобиля заводской команды для чемпионата Formula E.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя