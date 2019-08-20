Мэрия Уфы добилась нежелательного «Результата»

Мэрия Уфы не смогла помешать предпринимателю Рустему Сайдашеву достроить автосалоны на улице Жукова. В 2017 году принадлежащая ему компания «Результат» начала строительство зданий, оформив право собственности на объекты незавершенного строительства. С 2018 года управление земельных и имущественных отношений мэрии пыталось лишить компанию этого права, посчитав, что фундамент зданий не является сооружением, на которое может быть оформлено право собственности. Арбитражные суды двух инстанций с доводами мэрии не согласились.

Управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы не удалось в двух арбитражных инстанциях лишить ООО «Результат» права собственности на пять объектов незавершенного строительства на улице Жукова, вблизи гипермаркета «Магнит». В мае в удовлетворении исковых требований отказал арбитражный суд Башкирии, а в начале августа — 18 арбитражный апелляционный суд.

«Результат», следует из материалов дела, в августе 2014 года на основании акта выбора получил в трехлетнюю аренду 2,12 га земли для проектирования и строительства торгово-сервисного комплекса. Большую часть участка тогда занимал гаражный кооператив. В июне 2017 года, за два месяца до окончания срока аренды, компания получила разрешение на строительство автосалона. В сентябре того же года мэрия продлила «Результату» договор аренды участка до июля 2020 года. К тому времени на участке находилось пять объектов незавершенного строительства степенью готовности 10% — 736,12 кв. м, 724,17 кв.м, 40 кв. м, 29,4 кв. м и 19,25 кв. м. Постройки были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

В апреле 2018 года сотрудники отдела земельного контроля управления земельных и имущественных отношений осмотрели земельный участок и пришли к выводу, что объекты незавершенного строительства «не соответствуют признакам недвижимого имущества», говорится в материалах дела. По их мнению, сооружения не имеют прочной связи с землей, представляя из себя «розлив бетонной смеси». В июне того же года управление подало иск в арбитражный суд Башкирии.

ООО «Результат» зарегистрировано в Уфе в апреле 2013 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является бывший гендиректор «Крупнопанельного домостроения» Рустем Сайдашев. Предприниматель, в частности, владеет уфимскими автодилерами «Автопремьер Зубово», «МС моторс», «МС моторс юг», «Автопремьер-М». По итогам 2017 года «Результат» при нулевой выручке получил убыток в размере 6,65 млн руб.

По ходатайству «Результата» суд назначил судебную экспертизу, которую поручил сотрудникам ООО «Центр судебных экспертиз Республики Башкортостан» Эльвире Латыповой и Дмитрию Дмитриеву. Эксперты пришли к выводу, что объекты — плиты монолитного бетона, которые были изготовлены непосредственно на месте строительства. Они имеют прочную связь с земельным участком, отметили эксперты, и перенести их, «не нарушая их целостности и изменения технических характеристик», невозможно.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что объекты незавершенного строительства зарегистрированы в ЕГРН, и управление знало о них, продлевая договор аренды в 2017 году. Кроме того, суд учел результаты судебной экспертизы, указав, что залитые компанией фундаменты «обладают необходимыми признаками самостоятельного функционального назначения относительно общего объема строительных работ при возведении объектов». Апелляционная инстанция согласилась, что выводы башкирского суда «основаны на правильной оценке представленных в дело доказательств и являются обоснованными».

Рустем Сайдашев сообщил „Ъ“, что «Результат» достроит спорные здания в сентябре. «В связи с тем, что администрация города, когда там был Александр Филиппов (бывший первый замглавы, курировал вопросы строительства. — „Ъ“), сначала тянула время с выдачей разрешения на строительство, потом судилась, нам не удалось успеть заключить контракты с автопроизводителями. Поэтому мы откроем там два автосалона формата trade-in», — добавил господин Сайдашев. По его мнению, действия мэрии в 2017 году можно объяснить желанием «нажиться на коммерсантах», а потом мэрия, «начав, просто не смогла остановиться». Объем инвестиций в проект он оценил в 82 млн руб.

В пресс-службе администрации Уфы на запрос „Ъ“ вчера не ответили.

«Обжаловать судебные акты в кассацию смысла нет, поскольку кассационный суд не переоценивает фактические обстоятельства, установленные нижестоящими судами, — отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин. — Эксперты установили, что частично построенные на земельном участке объекты неразрывно связаны с землей и их перемещение без несоразмерного ущерба невозможно. Это обстоятельство уже не может быть опровергнуто в кассации, а без этого позиция истца очевидно не имеет смысла».

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров полагает, что при продаже с открытых торгов стоимость участка, арендованного «Результатом», могла был составить около 100 млн руб. «При этом, в случае изменения вида разрешенного использования под строительство жилых домов, цена земли могла бы вырасти в два-три раза», — заявил эксперт.

Булат Баширов