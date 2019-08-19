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Фото: Андрей Абрамов

Следственный комитет изымает в мэрии документы по деятельности ЕЦМЗ

Мероприятия проходят в рамках ранее возбужденных уголовных дел.

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О том, что региональным управлением СК расследуются дела, в материалах которых усматриваются признаки антиконкурентных соглашений с Единым центром муниципального заказчика, УФАС сообщила еще в июле. Подозрения в нарушении законодательства имеются в отношении договоров более чем с десятком организаций.

В рамках следственных действий изымаются документы о работе ЕЦМЗ, начиная с периода, когда мэрию возглавлял Вадим Булавинов.

В СУ СК по Нижегородской области и администрации города от комментариев по теме отказались. В гордуме опровергли информацию о том, что у них происходили выемки документов.

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