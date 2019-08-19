АО «Морской порт Санкт-Петербург» возглавил Андрей Зубарев

На должность управляющего директора АО «Морской порт Санкт-Петербург» назначен Андрей Зубарев, ранее возглавлявший АО «Нева-Металл». В новой должности господин Зубарев займется разработкой стратегии развития, реализацией программ повышения операционной эффективности и IT-автоматизации бизнес-процессов компании, сообщили в пресс-службе морского порта.

Андрей Зубарев с 1999 года работал в структурах ПАО «Северсталь». На посту управляющего директора АО «Морской порт Санкт-Петербург» он сменил Владислава Жукова, который руководил компанией с 2017 года.