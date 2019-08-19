Глава Минпромторга назвал нецелесообразным запрет на экспорт леса в Китай

Вводить запрет на экспорт российского леса в Китай пока не имеет смысла, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Введение запрета ранее не исключил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он объяснил такую меру проблемой незаконной вырубки лесов.

Как отметил глава Минпромторга, Китай является ключевым торгово-экономическим партнером России, и страны намерены наращивать товарооборот. «Устанавливать какие-либо ограничения экспортно-импортных операций, в том числе в отношении лесопромышленных материалов, без крайней необходимости нецелесообразно»,— заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что разделяет озабоченность Минприроды о рациональном использования лесных ресурсов России. При этом господин Мантуров не считает, «что вопрос полного запрета на экспорт леса в Китай требует немедленного решения». По мнению министра, проблемой должны заниматься региональные власти и правоохранительные органы.

«В соответствии с международными правилами Россия не может ввести запрет на вывоз только для одного конкретного государства: если мы установим ограничительные меры в отношении какой-либо страны, она также может применить контрсанкционные действия в соответствии с правилами ВТО (Всемирной торговой организации)»,— подчеркнул глава Минпромторга.

В 2018 году активисты ОНФ выявили в 47 регионах России факты продажи древесины организациями без внесения данных о заключенных сделках в единую государственную информационную систему ЛесЕГАИС. Вносить туда сведения компании обязывает Лесной кодекс.

Как с вырубками борются россияне, читайте в публикации журнала «Огонек».