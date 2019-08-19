Суд вернул водительские права уволенному за ДТП нижегородскому чиновнику

Выксунский городской суд вернул водительские права бывшему заместителю министра здравоохранения Нижегородской области Владимиру Шахназарову, уволенному за ДТП в нетрезвом состоянии, сообщается в материалах судебной картотеки.

Напомним, чиновника уволили из регионального правительства 26 марта после того, как 17 марта за рулем Mercedes на обгоне он столкнулся со встречным автомобилем. После аварии он безуспешно пытался дать взятку сотрудникам ДПС.

В июле суд лишил господина Шахназарова прав на полтора года со штрафом 30 тыс. руб., однако Выксунский городской суд отменил это решение.

Владимир Зубарев