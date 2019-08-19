Воронежский фестиваль «Город-сад» снова проведет местный предприниматель Виталий Пойманов

В Воронеже подвели итоги торгов на право организовать и провести в Воронеже ежегодный фестиваль садов и цветов «Город-Сад», сообщает Defacto со ссылкой на документацию закупки. По итогам конкурса победителем, как и трижды до этого, стал ИП Виталий Пойманов. Он запросил за свои услуги 25,7 млн руб. при этом максимальная цена контракта составляла 25,85 млн руб. В торгах также принимала участие компания «Консалтинг Менеджмент Компани», просившая 24,3 млн руб., однако комиссия низко оценила ее квалификацию этой компании.

В соответствии с условиями закупки подрядчику предстоит оформить входную группу, разместить рядом с ней двухметровые буквы «Город-Сад», оформить площадки фестиваля, украсить пруд с помощью 25 желтых кувшинок, выработать общую стилистику 1,5 га на территории Воронежского центрального парка, где последние несколько лет проводится фестиваль.

Фестиваль «Город-Сад» существует в облцентре с 2010 года. В 2018 году его посетили 280 тыс. человек. В этом году фестиваль пройдет с 5 по 8 сентября.