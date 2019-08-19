Россияне доверяют «умным браслетам» больше, чем телемедицине

Россияне готовы чаще использовать технологии, помогающие следить за состоянием здоровья, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ совместно с АНО «Цифровая экономика». Вместе с тем россияне настороженно относятся к телемедицине.

По данным исследования, за 2018 год уровень цифровой грамотности населения россиян вырос с 52 до 60 баллов (при максимуме 100 баллов). Более половины опрошенных (57%) проявляют интерес к «умным браслетам», измеряющим параметры физического состояния человека. Интерес к ним одинаков для всех возрастных групп. Кроме того, 56% россиян не готовы консультироваться с врачом по видеосвязи, но к дистанционным консультациям готово 42% опрошенных.

Также 57% респондентов проявляют интерес к сфере генетической предрасположенности человека к различным заболеваниям. Отмечается, что 79% россиян негативно относятся к генетически модифицированным продуктам питания.

Стремление российских потребителей к здоровому питанию охватывает все более широкие категории товаров. Как подсчитали в Nielsen, продажи каш, готовых завтраков, соков и даже чипсов, этикетки которых отсылают к ЗОЖ, в несколько раз превысили средние показатели в этих категориях. Но тренд может оказаться краткосрочным: при повсеместном распространении подобных этикеток эффект сойдет на нет, считают эксперты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Здоровый образ спроса».