После Дня города из Екатеринбурга вывезли 450 кубометров мусора

За ночь после празднования Дня города (прошел в субботу, 17 августа) коммунальные службы вывезли с улиц около 450 кубометров мусора. По данным пресс-службы мэрии, в уборке участвовали два звена техники по 12 единиц в каждом, в течение ночи еще 41 единица и 173 человека.

Основные мероприятия, посвященные 296-летию Екатеринбурга, проводились на восьми площадках города, где выступили группа «Чайф», Тима Белорусских, Мот, Doni, Олег Терновой. Кроме концертов в городе прошли фестивали еды, ландшафтного искусства и авторской песни, соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» и легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Завершился праздник салютом. Празднования посетили 1,2 млн горожан и гостей города.