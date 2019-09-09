След Дориана

Пик атлантического сезона ураганов всегда приходится на начало сентября. Ураган Дориан родился на севере Атлантики, за несколько дней набрал мощь до пятой — высшей по «катастрофической» шкале — категории и со всей силой (порывы ветра превышали 350 километров в час) обрушился на Багамские острова в Карибском море. На фото — разрушенная гавань Марш на острове Абако, которому досталось больше других. Всего же в Багамском архипелаге уничтожены и повреждены 13 тысяч домов, погибли 20 человек. После этого Дориан подобрался к восточному побережью США, но у берегов Южной Каролины ослаб — до второй категории. Максимальная сила ветра на момент подписания номера составляла 175 километров в час, скорость продвижения урагана — 13 километров в час. Тем не менее четыре штата США: Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина — объявили режим ЧС. Метеорологи не могли предсказать точную траекторию его движения, но очень надеялись, что ураган продолжит ослабевать