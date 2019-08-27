Трудности перевода

Вспоминаю с ностальгией школьные годы. Иногда хочется туда вернуться, ведь с возрастом понимаешь, что учиться было гораздо проще, чем найти хорошую школу для своего ребенка, дать ему достойное образование, вызвать интерес к учебе (ну или хотя бы объяснить, насколько важны знания). А еще ведь нужно научить его жить в коллективе, находить друзей и ставить на место недругов. В преддверии нового учебного года возьму на себя смелость поделиться опытом и дать несколько советов, как выбрать правильную школу.

Посмотрите рейтинги, попросите рекомендации у друзей. Составьте список, например, из трех школ, о которых получили хорошие отзывы. Но, как мы знаем, ваши представления о правильном учебном заведении могут отличаться от представлений ваших друзей и родственников, а рейтинги не всегда точны. Поэтому необходимо съездить в каждую из школ и убедиться, что рекомендации как минимум объективны.

Познакомьтесь с программой как младших, так и старших классов. Если, например, вы хотите отдать ребенка в школу с математическим уклоном, важно узнать, достаточно ли будет уделяться времени изучению иностранных языков — без них в современном мире никуда, а также гуманитарным наукам — история, русский язык, литература (отечественная и зарубежная). Если преподаются история искусств и философия — совсем здорово. Именно эти предметы расширяют кругозор, позволяют мыслить нестандартно, развивают речь.

Посмотрите, по каким учебникам будут учиться дети (далеко не все хороши). Спросите у преподавателей, как они проводят уроки по гуманитарным наукам. В нашей школе преподаватели сами составляли лекции, рассказывали нам интересные вещи, которых в стандартных пособиях не найдешь. Постарайтесь понять, дают ли ребенку возможность научиться мыслить самостоятельно, не настаивают ли преподаватели только на собственной точке зрения, ставя плохие оценки за «инакомыслие».

Атмосфера в школе. На мой взгляд, это один из самых важных критериев. Атмосфера чувствуется сразу — точно так же, как она чувствуется, когда вы приходите в гости. У кого-то вы можете сидеть часами, вам комфортно и уютно. А где-то вы из вежливости просидите не больше часа и будете искать любые предлоги и оправдания, чтобы отказаться от повторного приглашения. Комфортная и дружелюбная обстановка в школе очень важна. В атмосфере муштры и уравниловки ничего путного из ребенка не выйдет. Да и самые сильные травмы и комплексы мы получаем именно в ранние годы.

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Придя в школу, поговорите с будущими учителями ваших детей. Расспросите их про правила школы и требования к ученикам. Слушайте внимательно, что и с какой интонацией они говорят. Заносчивый тон и раздражение — плохой признак. Во время визита в учебное заведение постарайтесь посмотреть, как учителя общаются с детьми, боятся ли дети к ним подойти.

Давайте и пробовать не будем идти по пути: страх равно уважение.

Нет. Никогда. Уважение можно вызвать, только если сам уважаешь детей, если ты профессионал, можешь вызвать интерес к своему предмету, зная, что запуганный ребенок не научится ничему.

Послушайте разговоры учеников.Если дети уже в младших классах матерятся, унижают одноклассника только потому, что у того нет последней модели телефона, хамят — все это рискует перенять и ваш ребенок. Значит, такое поведение приветствуется в семье. А учителя не делают замечаний, боясь гнева «высокопоставленных» родителей, и, что еще хуже, порой и сами поощряют такое поведение, унижая детей. В одиночку сражаться с социумом ребенок не сможет. Если он не примет правила игры — его начнут травить, и школа станет для него адом.

И еще один момент. Все мы, конечно, в идеале хотим найти хорошую школу недалеко от дома. Но такое случается довольно редко. Как мне всегда говорила мама, в хорошую школу надо возить. Мы оправдываем себя тем, что от дальней дороги ребенок будет уставать — не будет, поверьте.

Записала Любовь Неверовская