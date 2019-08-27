В спорах о школьной форме сломано немало копий. Главный вопрос, вокруг которого разворачиваются сражения (и чем ближе очередной учебный год, тем горячее бои), всего один: да или нет? Нужна форма или не нужна? Но прийти к единому мнению не удается: на каждый аргумент найдется контраргумент, на каждого мечтающего о введении учебного дресс-кода взрослого — как минимум один школьник, который хочет на перемене нестись по коридору в джинсах и кроссовках, а не в форменном пиджаке и брюках/юбке. Одни говорят сурово: «Школа не развлекательный клуб». Другие парируют: «Школа не офис и не тюрьма». И те и другие правы: школа, конечно, совсем другое.

Единых правил, диктующих, какой должна быть школьная форма и должна ли она быть вообще, в России сегодня нет.

Каждая школа руководствуется собственными представлениями о прекрасном. Где-то не слишком навязчиво просят придерживаться условно делового стиля (по крайней мере не носить веселые футболки и спортивные костюмы). Где-то требуют офисной строгости и запрещают даже водолазки и черные колготки. Где-то рекомендуют одеваться в одном «школьном цвете» — и если это синий, то такому дресс-коду вполне могут соответствовать и джинсы. А где-то заказывают для всех учеников одинаковую форму с эмблемой учебного заведения (необязательно целый комплект, обычно — фирменные жилетку или жакет).

Разумеется, представления школьных директоров, устанавливающих дресс-код, часто расходятся с представлениями учеников и их родителей. А иногда и со здравым смыслом. Более того, хотя женщины давно отвоевали себе право носить брюки, во многих школах на это достижение суфражисток глаза по-прежнему закрывают, предписывая девочкам на занятиях появляться исключительно в сарафанах и юбках. Даже зимой, которая в России длится по полгода.

Одна из самых известных таких историй связана с тюменской школой №92, директор которой в 2017 году решил запретить всем школьницам носить брюки, объяснив это «русской ментальностью» и заботой о девичьем здоровье. Потому что брюки — офисного вида, широкие, до этого утвержденные как форменные в этой же школе, по его мнению, «передавливают половые органы» учениц и мешают половому созреванию. Абсурдность этого аргумента его не остановила. Удивительно, что забота о здоровье школьниц не привела ни директора гимназии, ни других его последователей к мысли о том, что зимой в брюках ученицам было бы куда теплее, чем в колготках и юбках. И для здоровья брюки тоже были бы в минус 20, конечно, гораздо лучше. Но здесь, видимо, в игру как раз и вступила пресловутая русская ментальность, например национальная любовь к суровым испытаниям на силу духа. В итоге же одна из мам, выслушав аргументы директора, отправилась в прокуратуру — и дело закончилось еще до начала учебного года.

О подобных историях с юношами в главных ролях в России пока не слышали — если такие случаи и были, то широкого резонанса они не получили. Хотя в мире шум ребята поднимали — только протестовать мальчики начинали не с наступлением холодов, как девочки, а, наоборот, к лету. Примером мужского модного протеста стала история, происшедшая в Академии ISCA в британском Эксетере, администрация которой запрещала школьникам носить шорты — даже в плюс 30. Тем, кто все-таки пришел на занятия в шортах, учителя пригрозили отстранением, а директор школы иронично предложила бунтовщикам приходить в юбках, которые, в отличие от шорт, школьному уставу не противоречат. Уже на следующий день все пятеро юношей, которых отправили домой переодеваться, действительно пришли на уроки в форменных юбках. А потом их примеру последовали и остальные. Впрочем, шокирующе и революционно это выглядит только по российским меркам: в Великобритании в то время, в 2017 году, гендерно нейтральную форму ввели уже в сотне школ, официально разрешив и девочкам, и мальчикам носить юбки или брюки по собственному выбору. Настоящим же революционером был другой британский школьник, Крис Уайтхэд, который такой же «юбочный протест» устроил в далеком 2011-м, когда подобной открытостью мир похвастаться еще не мог.

Отечественных школьников от такого бунтарства оберегает, пожалуй, погода — жара приходит в наши края в основном в разгар каникул, когда школьную форму можно со спокойной совестью спрятать в шкаф подальше. Так что большая часть претензий по поводу учебного дресс-кода достается по-прежнему девочкам. Лишняя расстегнутая на рубашке пуговица или юбка на пару сантиметров короче, чем требуется, уже могут стать поводом для выговора, потому что будто бы отвлекают от учебы мальчиков. Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМа, за введение школьной формы выступают сегодня 80% россиян — пять лет назад их было всего 66%. Дело, кажется, в растущем разрыве между богатыми и бедными: главным аргументом за для опрошенных оказалось то, что единая для всех форма поможет обеспечить социальное равенство. Ведь когда все выглядят одинаково, поводов для травли менее обеспеченных учеников у их более богатых одноклассников должно быть меньше — в теории. На самом деле вопрос этот такой же спорный: запретить дорогие телефоны или аксессуары никто никому не сможет даже в школьных стенах, а разница между дорогими тканями и тканями подешевле или жакетом, сшитым на заказ и доставшимся в наследство от старшей сестры, будет по-прежнему очевидна.

Вера Рейнер