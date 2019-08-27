Для крепкого сна
Детской кроватке-трансформеру Stokke Sleepi исполнилось 20 лет. Кроватка, сделанная из европейского бука, имеет овальную форму и обладает уникальной способностью расти вместе с ребенком: трансформируется благодаря системе расширения и регулировки высоты матраса. Всего кровать может принимать три формы. Stokke Sleepi Mini подходит для детей от 0 до 6 месяцев. До 3 лет комфортно спать в Stokke Sleepi Bed — когда ребенок достаточно подрастет, чтобы самостоятельно залезать в кроватку и вылезать из нее, вы сможете снять одну из стенок. Третья форма кровати, Stokke Sleepi Junior, предназначена для детей до 10 лет. В любом случае, утверждает производитель, ребенку будет удобно, и спать он сможет крепко.
По школьным правилам
Модели из новой коллекции Geox отвечают всем требованиям к сменной обуви для школы. Материалы, из которых изготавливается детская обувь Geox, проходят тестирование в лаборатории компании, при их обработке не используются токсичные вещества. Стельки из кожи, выделанной без применения хрома, отличает гибкость, к тому же они обладают антибактериальным и антистатическим эффектами. Все модели выпускаются на дышащей подошве, которая изготавливается по запатентованной технологии Geox. Благодаря перфорации воздух не застаивается в обуви — ноги в ней точно потеть не будут. От попадания влаги извне защищает встроенная в подошву мембрана.
Вместе с мамой на работу
Семейный ресторан Ribambelle Green запускает новый проект для работающих мам — пространство co-working place. В будние дни с 10:00 до 17:00 мамы смогут заняться рабочими делами в оборудованных для этого всем необходимым помещениях, а малыши весело проведут время в игровом городке под присмотром опытных аниматоров.
От 14 месяцев до 14 лет
Детский Pride Wellness Club в подмосковной «Жуковке-XXI» начинает подготовку к ежегодной спартакиаде, которая стартует в ноябре. Три месяца дети разных возрастных категорий набирают баллы в троеборье, участвуя в соревнованиях по плаванию, бегу и в велогонках. Марафон традиционно завершится спортивным праздником и эстафетой для малышей.
В Pride Wellness Club работают спортивные секции для детей от 14 месяцев до 14 лет, индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет в короткие сроки добиваться успехов, а также выявлять и устранять проблемы со здоровьем.
Сибирский рецепт
В ресторане «#СибирьСибирь» запустили детское меню, в которое вошли салаты отдельно из огурцов и отдельно из помидоров, макароны с сыром, суп с фрикадельками, шашлычок из лосося и шашлычок из курицы — все, к чему обычно благосклонны самые капризные маленькие посетители. «Долгоиграющий» десерт «Таежный мед — малиновый лед», сделанный из малинового сорбета в форме шишки, подается на палочке, как старые добрые леденцы, чтобы долго облизывать, не запачкав рук.
150 брендов для школьников
С 16 августа по 15 сентября в детском пространстве ЦУМа на четвертом этаже проходит акция Back to school. Маленьких покупателей ждут новые коллекции, мастер-классы и подарки. Представлено более 150 брендов одежды, обуви и аксессуаров для детей, что дает возможность приобрести необходимое для школы «все и сразу».
Где учат на Нептуна
Гости отеля Grand Park Rovinj в Хорватии могут получить сертификат Русалки или Нептуна. Для этого необходимо быть не моложе 6 лет и не старше 14, уметь плавать и пройти часовой курс техники безопасности. Умение плавать дети демонстрируют в присутствии родителей, а затем под руководством инструкторов учатся пользоваться моноластом и с его помощью двигаться как рыбы в воде.
Отдыхать с рождения
Бархатный сезон — лучшее время для отдыха с маленькими детьми, считают в турецком отеле Lujo Bodrum 5* и предоставляют семьям все, что может понадобиться младенцу: детское питание и смеси, ванночки, коврики для игр, колыбели, детские автомобильные кресла и переноски, увлажнители воздуха, радионяни, термометры, детские нагрудники и стульчики, стерилизаторы и подогреватели для бутылочек. Детей постарше при заезде ждут специальные угощения, детская косметичка, халат и тапочки, подножка для раковины, диетическое и специальное — в случае аллергии — питание.
Закон сочетания
В линейке дизайнерского белья для новорожденных бренда Mom`Story Design серьезное пополнение: свет увидели сразу шесть новых коллекций. Текстиль спокойных, неярких расцветок одинаково подходит как мальчикам, так и девочкам. Все комплекты постельного белья прекрасно сочетаются друг с другом.
Бархат, жемчуг, шелк
Обувь английского бренда Age of Innocence можно узнать по изысканному стилю с легким оттенком ретро. Этой осенью бренд предлагает девочкам носить туфли и ботинки из бархата и лакированной кожи глубоких, насыщенных тонов (бордового, фиолетового и индиго), украшенные деталями из шелка и искусственного жемчуга.
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