Для крепкого сна

Детской кроватке-трансформеру Stokke Sleepi исполнилось 20 лет. Кроватка, сделанная из европейского бука, имеет овальную форму и обладает уникальной способностью расти вместе с ребенком: трансформируется благодаря системе расширения и регулировки высоты матраса. Всего кровать может принимать три формы. Stokke Sleepi Mini подходит для детей от 0 до 6 месяцев. До 3 лет комфортно спать в Stokke Sleepi Bed — когда ребенок достаточно подрастет, чтобы самостоятельно залезать в кроватку и вылезать из нее, вы сможете снять одну из стенок. Третья форма кровати, Stokke Sleepi Junior, предназначена для детей до 10 лет. В любом случае, утверждает производитель, ребенку будет удобно, и спать он сможет крепко.

По школьным правилам

Модели из новой коллекции Geox отвечают всем требованиям к сменной обуви для школы. Материалы, из которых изготавливается детская обувь Geox, проходят тестирование в лаборатории компании, при их обработке не используются токсичные вещества. Стельки из кожи, выделанной без применения хрома, отличает гибкость, к тому же они обладают антибактериальным и антистатическим эффектами. Все модели выпускаются на дышащей подошве, которая изготавливается по запатентованной технологии Geox. Благодаря перфорации воздух не застаивается в обуви — ноги в ней точно потеть не будут. От попадания влаги извне защищает встроенная в подошву мембрана.

Вместе с мамой на работу

Фото: Ribambelle

Семейный ресторан Ribambelle Green запускает новый проект для работающих мам — пространство co-working place. В будние дни с 10:00 до 17:00 мамы смогут заняться рабочими делами в оборудованных для этого всем необходимым помещениях, а малыши весело проведут время в игровом городке под присмотром опытных аниматоров.

От 14 месяцев до 14 лет

Фото: Pride Wellness Club

Детский Pride Wellness Club в подмосковной «Жуковке-XXI» начинает подготовку к ежегодной спартакиаде, которая стартует в ноябре. Три месяца дети разных возрастных категорий набирают баллы в троеборье, участвуя в соревнованиях по плаванию, бегу и в велогонках. Марафон традиционно завершится спортивным праздником и эстафетой для малышей.

Фото: Pride Wellness Club

В Pride Wellness Club работают спортивные секции для детей от 14 месяцев до 14 лет, индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет в короткие сроки добиваться успехов, а также выявлять и устранять проблемы со здоровьем.

Сибирский рецепт

Фото: пресс-служба ресторана

В ресторане «#СибирьСибирь» запустили детское меню, в которое вошли салаты отдельно из огурцов и отдельно из помидоров, макароны с сыром, суп с фрикадельками, шашлычок из лосося и шашлычок из курицы — все, к чему обычно благосклонны самые капризные маленькие посетители. «Долгоиграющий» десерт «Таежный мед — малиновый лед», сделанный из малинового сорбета в форме шишки, подается на палочке, как старые добрые леденцы, чтобы долго облизывать, не запачкав рук.

150 брендов для школьников

Фото: предоставлено пресс-службой ЦУМ

С 16 августа по 15 сентября в детском пространстве ЦУМа на четвертом этаже проходит акция Back to school. Маленьких покупателей ждут новые коллекции, мастер-классы и подарки. Представлено более 150 брендов одежды, обуви и аксессуаров для детей, что дает возможность приобрести необходимое для школы «все и сразу».

Где учат на Нептуна

Гости отеля Grand Park Rovinj в Хорватии могут получить сертификат Русалки или Нептуна. Для этого необходимо быть не моложе 6 лет и не старше 14, уметь плавать и пройти часовой курс техники безопасности. Умение плавать дети демонстрируют в присутствии родителей, а затем под руководством инструкторов учатся пользоваться моноластом и с его помощью двигаться как рыбы в воде.

Отдыхать с рождения

Фото: пресс-служба отеля

Бархатный сезон — лучшее время для отдыха с маленькими детьми, считают в турецком отеле Lujo Bodrum 5* и предоставляют семьям все, что может понадобиться младенцу: детское питание и смеси, ванночки, коврики для игр, колыбели, детские автомобильные кресла и переноски, увлажнители воздуха, радионяни, термометры, детские нагрудники и стульчики, стерилизаторы и подогреватели для бутылочек. Детей постарше при заезде ждут специальные угощения, детская косметичка, халат и тапочки, подножка для раковины, диетическое и специальное — в случае аллергии — питание.

Закон сочетания

Фото: Mom`Story Design

В линейке дизайнерского белья для новорожденных бренда Mom`Story Design серьезное пополнение: свет увидели сразу шесть новых коллекций. Текстиль спокойных, неярких расцветок одинаково подходит как мальчикам, так и девочкам. Все комплекты постельного белья прекрасно сочетаются друг с другом.

Бархат, жемчуг, шелк

Фото: Age of Innocence

Обувь английского бренда Age of Innocence можно узнать по изысканному стилю с легким оттенком ретро. Этой осенью бренд предлагает девочкам носить туфли и ботинки из бархата и лакированной кожи глубоких, насыщенных тонов (бордового, фиолетового и индиго), украшенные деталями из шелка и искусственного жемчуга.