В Ульяновской области возбуждено уголовное дело после убийства подростком своей семьи

Следственные органы СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» (п. «а,в» части второй ст.105 УК РФ). По одной из версий следствия, «подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи».

По данным правоохранительных органов, 18 августа около 11.00 (MSK+1) в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69-ти и 42-х лет, а также двух детей четырех лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших.

«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении»,— сказал «РИА Новости» представитель прокуратуры региона.

Ани Айвазян, Самара