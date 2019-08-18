В Москве следователь получила 8,5 лет тюрьмы за взятку

Суд приговорил старшего следователя Бутырского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по Москве Марию Андросову к 8,5 лет лишения свободы, сообщила его адвокат Татьяна Прилипко. Ее призвали виновной в получении взятки в особо крупном размере.

«Савеловским судом Москвы Андросова осуждена на 8,5 года лишения свободы»,— сказала она (цитата по ТАСС). Адвокат уточнила, что приговор обжалован. Мосгорсуд, по данным Савеловского суда, рассмотрит жалобу на приговор 21 августа.

По словам госпожи Прилипко, госпожа Андросова в октябре 2016 года расследовала уголовное дело в отношении ранее судимого бизнесмена Сайфулло Пулатова, который обвинялся в финансировании экстремистов, вымогательстве, рейдерском захвате и мошенничестве. «Он некоторое время скрывался от правоохранительных органов, а когда его задержали по поручению Андросовой, сначала угрожал ей, а затем начал предлагать моей подзащитной взятки за смягчение его положения, но та отказалась»,— объяснила адвокат.

После этого бизнесмена отправили под домашний арест. В марте 2017 года в его квартире был задержан его адвокат Юрия Подхватиловский по подозрению в посредничестве в даче взятки. «Он заявил, что собирался передать несколько десятков тысяч долларов Андросовой. В дальнейшем Подхватиловский от своих показаний отказался, но уголовное дело в отношении следователя все же было возбуждено — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (“Получение взятки в особо крупном размере”)»,— сказала адвокат.

По словам защиты, госпожа Андросова никогда не встречалась с бизнесменом вне следственных действий и не получала от него денег. «Обвинение фактически построено на словах Пулатова и Подхватиловского. Сам Пулатов также осужден по одному из обвинений, он получил 3,5 года колонии»,— подчеркнула адвокат.