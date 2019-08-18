В Москве девять станций Сокольнической линии метро закроют до 24 августа

В Москве с 18 по 24 августа станции красной ветки метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» будут закрыты. Временное закрытие девяти станций метро связано со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

С 18 по 24 августа будут закрыты станции:

«Проспект Вернадского»

«Юго-Западная»

«Тропарево»

«Румянцево»

«Саларьево»

«Филатов Луг»

«Прокшино»

«Ольховая»

«Коммунарка»

Во время закрытия станций будет введено более 180 бесплатных автобусов, следующих по маршруту КМ1 (между станциями «Университет» и «Саларьево» с остановками у закрытых станций) и КМ2 (между «Саларьево» и «Коммунарка»). Автобусы будут следовать с 5:10 утра до 2:00 ночи.

На новом участке БКЛ, который планируют открыть в 2021 году, расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро. Всего на БКЛ будет 31 станция, протяженность ветки составит 70 км. Полностью завершить строительство кольца планируется в 2022–2023 годах.