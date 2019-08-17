Космонавты и астронавты сравнили зарплаты

Американские астронавты получают в несколько раз больше, чем их российские коллеги. Такой вывод можно сделать после того, как сумму озвучил участник четырех космических полетов от NASA Скотт Келли. Ранее уровень зарплат российских космонавтов раскрыл «Роскосмос»: в среднем их оклад — около 64 тыс. руб. Это намного меньше, чем в США, но, как уточнили в российской корпорации, на практике заработок намного выше благодаря надбавкам и премиям, и в итоге он сопоставим с доходами космонавтов из-за рубежа. Из чего складывается зарплата космонавта? И как отличаются система их расчетов в России и США? Выясняла Юлия Жданова.

Максимальная зарплата астронавта в США в переводе на рубли — около 830 тыс. руб. в месяц. Но для этого ему придется проработать более десяти лет и совершить несколько выходов в открытый космос. В России средним считается оклад в 64 тыс. руб. Но с учетом всех бонусов и премий он, как правило, в два-три раза выше — около 250 тыс. руб. А максимальная ставка в России и вовсе превышает 1,5 млн руб. в месяц, но при условии, что космонавт работает в космосе, пишет Forbes.

В России труд космонавтов на орбите оценивается выше, чем работа их коллег на Земле. Разница между доходами может быть семикратной. У американцев оплата не зависит от местонахождения, что, в общем, более справедливо, считает независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Пока космонавт на Земле, он только готовится к полету, риска еще нет. На Земле ему платят за подготовку и ожидание. У наших космонавтов, как правило, возникает серьезная проблема трудоустройства после полета. Масса случаев, когда люди готовятся годами, а потом случаются какие-то проблемы, допустим, со здоровьем, и их списывают, человек остается без профессии, без ничего.

Я считаю, что, конечно, низкая зарплата наших космонавтов, которые ждут полета и готовятся к нему, — это один из факторов, почему профессия потеряла популярность».

Кроме бонусов и премий, космонавтам полагаются и суточные. Например, американцы получают по $5 за 24 часа на орбите. Об этом в интервью агентству РИА «Новости» сообщил экс-астронавт NASA Скотт Келли. Он подтвердил, что суточные у российских коллег чуть больше.

Вместе с тем, как и в случае с другими, более «земными» профессиями, космонавты уходят в отпуск, берут больничный и пользуются страховкой. А экстренная работа оплачивается дополнительно, например, при пожаре или разгерметизации МКС. Но и система штрафов довольно строгая, рассказал космонавт Павел Виноградов: «Самое главное — это правила, установленные "Роскосмосом", где есть положения и по оценке работы экипажа в полете, до и после него. По аналогии с авиацией — если летчик совершил аварийную посадку, то его тоже наказывают. Но если космонавты что-то делают вопреки документации, то там будет сложная система штрафов. Специалисты в таких случаях работают, рассматривают деятельность экипажа».

Заработная плата Юрия Гагарина в 1962 году была 514 руб. Летчику-космонавту в СССР за выход на орбиту полагался легковой автомобиль и пожизненная возможность бесплатно заправляться бензином. Сейчас за выходы в космос, предусмотрены бонусы к зарплате, за один полет — 55% от оклада, за три — 120%.

Но действующие космонавты не часто обсуждают тему оплаты труда, им важнее увидеть Землю с орбиты, а не разбогатеть, говорит космонавт-инструктор первого класса Антон Шкаплеров: «Это романтики, которым нравится их работа. Ведь это очень интересно: посмотреть на Землю со стороны, пожить полгода в невесомости, может, полететь на какую-то другую планету. У нас три основных блока подготовки. Первые два года — это кандидаты в космонавты, которым предстоит теоретическая и практическая подготовка, они прыгают с парашютами, летают на самолетах. Идет подготовка в группах по задачам. И дальше мы назначаем подготовку уже в составе экипажа».

Сейчас в российском отряде космонавтов 25 человек, из них двое находятся на МКС. Еще восемь кандидатов проходят подготовку.

Для сравнения — средняя зарплата сотрудников «Роскосмоса» составляет почти 400 тыс. руб. в месяц, говорится в отчете госкорпорации за прошлый год.