«Марш, митинг, пикет — ничего нельзя»

На субботу, 17 августа, первоначально планировался марш солидарности с сестрами Хачатурян, обвиняемыми в убийстве отца: по версии защиты, они сами много лет были его жертвами. Позже сами организаторы объявили, что марш не состоится, и попытались согласовать пикеты в центре Москвы на воскресенье ,18 августа, в поддержку обвиняемых и за принятие закона о профилактике домашнего насилия. Однако префектура Центрального административного округа пикеты не согласовала. Ранее организаторы уже получали отказы на согласование «Марша сестер» на 6 и 27 июля, а также 3 августа. Мэрия Москвы предлагает организаторам перенести шествие из центра города в Марьино. Организаторы к переносу пока не готовы, но и выходить на несанкционированные акции не призывают. Пока единственным событием в поддержку сестер станет воскресный благотворительный концерт.

Первая публичная акция в поддержку сестер Хачатурян в Москве прошла в июне, после официального предъявления сестрам обвинения в убийстве. У здания Следственного комитета (СКР) тогда выстроилась пикетная очередь. «В первый день пришло около 300 человек, потом мы уже не считали — люди приходили всю неделю»,— рассказала “Ъ” одна из организаторов «Марша сестер» Эмилия Григорян. В это же время была создана петиция в адрес СКР с требованием прекратить уголовное дело — в июне ее поддержали 115 тыс. человек. После пикетов организаторы объявили о намерении провести шествие, которое должно было кончиться митингом на проспекте Академика Сахарова. Но правительство Москвы отказалось согласовывать акцию в центре города и предложило перенести ее в Марьино.

Вместо марша 6 июля снова прошла серия одиночных пикетов: на этот раз очередь выстроилась на Болотной площади. Накануне в адрес протестующих стали поступать угрозы со стороны закрытого сообщества «Мужское государство»: угрожали, в частности, распылить во время акции перцовый газ. По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», во время акции полиция задержала трех мужчин, у одного из которых был плакат «Сестры Хачатурян — убийцы», и женщину, стоявшую в одиночном пикете.

На 27 июля — в день годовщины убийства сестрами отца — организаторы подали заявки на согласование сразу нескольких акций. Кроме марша и митинга на проспекте Сахарова планировалось провести пикеты в Новопушкинском сквере и у памятника Надежды Крупской на Сретенском бульваре — в каждом по 200 человек. Правительство Москвы снова согласилось на проведение акций только в Марьино. По словам госпожи Григорян, начать шествие активистки задумали на улице Маши Порываевой (у проспекта Сахарова.— “Ъ”): «Она была партизанкой, мы специально выбрали такую улицу, а мэрия отправила нас к памятнику ''Солдату отечества'' в Марьино». Отметим, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму от несистемной оппозиции; в центре города было задержано более тысячи человек, позднее СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

3 августа активисты подали в Префектуру ЦАО заявку на проведение массового пикета, но также получили отказ. 3 августа в Москве также проходила несанкционированная акция за регистрацию оппозиционных кандидатов, вновь приведшая к массовым задержаниям.

Следующая попытка собраться была запланирована на субботу, 17 августа, но организаторы не стали пытаться ее согласовывать, потому что «информационное поле заняли выборы». В то же время они заявили проведение массовых пикетов в воскресенье в Новопушкинском сквере и у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре, численностью до 1000 человек. Однако префектура ЦАО в согласовании пикетов отказала.

«Мы сбавляли амбиции как могли: марш, митинг, пикет — ничего нельзя»,— сообщила в субботу на своей странице в Facebook организатор «Марша сестер» Мария Серебрякова, объявив, что единственным событием в защиту сестер Хачатурян и за принятие закона о домашнем насилии в эти выходные станет концерт, который состоится 18 августа на «Бумажной фабрике». Деньги, собранные за вход, пойдут на помощь сестрам.

«Наши юристы уже подготовили иски в мэрию,— рассказала “Ъ” Эмилия Григорян.— На следующей неделе мы собираемся начать оспаривать решения об отказах в согласовании». Организаторы намерены также обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Новая попытка запланирована на 28 октября, сообщила в своем аккаунте в Facebook организатор «Марша сестер» Мария Серебрякова. Напомним, Мосгорсуд оставил сестер Хачатурян «под запретом определенных действий» до 28 октября. 18-летняя Ангелина, 17-летняя Мария и 19-летняя Крестина обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, который, по данным следствия, избивал дочерей и принуждал их к сексуальному насилию. В июне 2019 года следствие предъявило девушкам обвинение в «убийстве группой лиц по предварительному сговору» — статья предполагает сроки заключения от 8 до 20 лет.

Как ранее сообщал “Ъ”, согласованная акция в поддержку сестер 4 августа прошла в Санкт- Петербурге: на митинг у Финского вокзала пришло около тысячи человек.

Елизавета Михальченко, Валентина Путреша