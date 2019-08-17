Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США

Министерство обороны Японии утвердило покупку у американской корпорации Lockheed Martin боевых самолетов F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Истребители «отвечают всем необходимым требованиям», сообщается в пресс-релизе министерства.

Бюджет Японии на 2020 финансовый год предполагает покупку шести F-35B. Каждый из них стоит по 14 млрд иен ($131,6 млн).

По оценкам The Wall Street Journal, Япония стала крупнейшим за пределами США покупателем F-35, опередив прежде лидировавшую Великобританию. Япония намерена купить около 40 F-35B, а также еще 107 истребителей F-35A. Закупка новых истребителей-бомбардировщиков обойдется Японии примерно в $10 млрд. Базироваться F-35B будут на островах в Восточно-Китайском море.