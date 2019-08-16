Первый шоу-рум Aurus откроется 23 августа

Первый шоу-рум автомобилей проекта «Кортеж», которые поступят в продажу под брендом Aurus, откроется в Москве 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг России.

«23 августа состоится открытие шоу-рума Aurus -— официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России», — отметили в министерстве.

Ожидается, что на открытии дилерского центра будут названы и официальные цены на седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700. Пока стоимость автомобилей для гражданского рынка неизвестна.

Напомним, ранее стало известно, что местом расположения автосалона станет башня апартаментов многофункционального комплекса IQ-квартал на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити».