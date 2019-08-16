В Самаре отметили День рождения издания «Коммерсантъ»

В Самаре на площадке отеля «Ренессанс» торжественно отметили 110-летие газеты «Коммерсантъ» и 30-летие возобновления его издания. Коктейль по случаю юбилея издания посетили первые лица региона – читатели «Коммерсанта» – известные бизнесмены и политики, а заодно и главные ньюсмейкеры газеты «Коммерсантъ Волга». Также руководитель департамента информационной политики правительства Самарской области Елена Летичевская озвучила со сцены поздравление с юбилеем от главы региона Дмитрия Азарова.



Программа вечера началась с мастер-классов от известных профессионалов, создававших или создающих газету «Коммерсантъ». Директор по стратегии ИД «Коммерсантъ» Виктор Лошак посвятил свое выступление любопытной для публичных лиц теме «Как тебя видят СМИ?». Российский искусствовед, арт-менеджер и аналитик арт-рынка, экс-журналист отдела культуры «Коммерсанта» Михаил Каменский рассказал гостям об инвестициях в искусство и современное меценатство.

Далее на атмосферной летней террасе отеля гостей ждал фуршет и живая музыка c дуэтом от Лаборатории музыки. Руководил праздником ведущий Антон Несмелов. Отдыхающим представили отрывки из документального фильма Леонида Парфенова «С твердым знаком на конце» к юбилею издательского дома. Затем главный редактор газеты «Коммерсантъ Волга» Денис Шлаев провел конкурс на лучшие заголовки к публикациям газеты, некоторые предложенные варианты повеселили присутствующих.

Также гости могли сделать магнитик на память со своим изображением на главной странице «Коммерсанта» или попозировать фотографам с мимом, искусно игравшим свою роль без слов. В заключение генеральный директор АО «Коммерсантъ Волга» Вера Власова под звуки фейерверка разрезала праздничный торт с эмблемой «Коммерсанта» от кондитерской «Try my cake» Татьяны Леонович. Приглашенные продолжили за десертом неформальное общение. Генеральным партнером вечера выступил «Росбанк». Торжество также организовано при партнерстве оператора сотовой связи «Билайн», «Российского аукционного дома», жилого комплекса премиум-класса «Парус» и компании Amway.

В 2019 году «Коммерсанту» исполняется одновременно 110 и 30 лет. В 1909 году свет увидел первый номер газеты. Затем 80 лет она не издавалась. В 1989 году издание возобновило работу. Сегодня издательский дом «Коммерсантъ» – один из старейших ИД и одна из самых авторитетных и влиятельных медиаструктур в стране.