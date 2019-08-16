Реконструкцию аэропорта «Тамбов» хотят закончить к весне 2023 года

Глава Тамбовской области Александр Никитин считает, что реконструкция аэропорта «Тамбов» должна завершиться к празднованию юбилея Сергея Рахманинова. 1 апреля 2023 года исполнится 150 лет со дня рождения великого композитора. О планах по реконструкции аэровокзала губернатор рассказывал в ходе недавнего заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Транспорт» под председательством помощника президента Игоря Левитина.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в администрации области, сегодня в Тамбове еженедельно организовано 11 авиарейсов – в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Это стало возможно, благодаря участию региона в федеральной программе субсидирования региональных авиаперевозок (поэтому билеты на рейсы имеют фиксированную стоимость в размере 5,6 тыс. руб.). Средняя загрузка рейсов как в Санкт-Петербург, так и по южным направлениям достигла 95%. Но «расширению географии полетов, росту пассажиро- и грузопотоков препятствует состояние аэропортовой инфраструктуры», полагают чиновники. Местную воздушную гавань ввели в строй еще в 1970-е годы. Власти добиваются выделения федеральных средств на модернизацию «Тамбова» и последующего присвоения ему статуса «международный». «Это приобретает особую актуальность в связи с предстоящим 150-летием со дня рождения выдающегося композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Его имя тесно связано с тамбовской землей. На заседании совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина обсуждалась возможность объявить 2023-й – Годом Рахманинова»,- напомнили в обладминистрации. В связи с этим глава региона считает, что «центральным местом проведения масштабных юбилейных мероприятий может стать Тамбовская область, где в селе Ивановка Уваровского района находится усадьба Рахманинова».

Отметим, что в начале года АО «Новая Авиация» подготовило проект реконструкции «Тамбова» ориентировочной стоимостью 3,7 млрд руб. Документ был отправлен на согласование Главгосэкспертизы. Ожидалось, что работы по реконструкции аэропорта могут начаться в конце 2019-го или первой половине 2020 года. Регион рассчитывает на включение объекта в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 29 тыс. человек. В 2019-м планируется довести его до 35 тыс.

О том, как переименовывали аэровокзалы макрорегиона, в материале “Ъ-Черноземье” «Аэропортам Черноземья добавляют величия».

Андрей Цветков