Сегодня исполняется 60 лет губернатору Ульяновской области Сергею Морозову

Его поздравляет председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс:

— Если раньше говорили Ульяновск, подразумевали Ленин, то теперь — ветроэнергетика, авиастроение и новые материалы. Я в регионе нередкий гость и буквально в «прямом эфире» вижу, как экономика области стремительно набирает обороты. И в основе этого движения, без преувеличения, исключительная энергия сегодняшнего именинника, предельно точно определившего точку, в которую все эти годы бьет с завидным постоянством,— улучшение инвестиционного климата. Недаром именно в Ульяновской области в рекордные сроки возник новый промышленный кластер российской ветроэнергетики.

Все мы знаем, что Сергей Иванович человек упорный, несгибаемый, системный и в то же время восприимчивый к новому, нестандартному, которого 15 лет нахождения во власти не превратили в бронзовую версию себя. Очень неудобно иметь такого противника и выигрышно заполучить такого союзника и партнера. Я знаю, о чем говорю. С днем рождения! Главное, не терять из виду цель, а таких преград, которые могли бы Вас задержать надолго, просто не существует.

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