«Советская политика требовала от русских жертв»

Ключевые выводы профессора Терри Мартина

«Советская политика была направлена на систематическое развитие национальной идентичности и самосознания нерусских народов СССР. А для этого не только создавались национальные территории, которые управлялись национальными элитами, использующими свои национальные языки, но и активно пропагандировались символические признаки национальной идентичности: фольклор, музеи, национальная одежда и кухня,

стиль, опера, поэты, «прогрессивные» исторические события и

произведения классической литературы. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить мирное сосуществование различных национальных культур с зарождающейся общесоюзной социалистической культурой, которой предстояло прийти на смену национальным культурам. Национальные культуры нерусских народов предстояло деполитизировать путем проявления показного, нарочитого уважения к ним».

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«Советский Союз не был ни федерацией, ни, разумеется, моноэтническим государством. Его отличительной чертой была систематическая поддержка внешних форм существования наций — территории, культуры, языка и элит».

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«Оригинальность советской политики заключалась в том, что она поддерживала внешние формы национальных меньшинств в гораздо большей степени, чем национального большинства. Советская власть решительно отвергла модель моноэтнического государства, заменив его моделью с многочисленными национальными республиками».

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«Советская политика и впрямь требовала от русских жертв в области национальной политики: нерусским республикам были переданы территории, населенные русским большинством; русские были вынуждены согласиться на амбициозные программы положительной деятельности, которые проводились в интересах нерусских народов; русских призывали учить языки национальных меньшинств, и наконец, традиционная русская культура была осуждена как культура угнетателей».

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«Поддержка внешних форм национального устройства составляла саму сущность советской национальной политики. С образованием Советского Союза в 1922–1923 гг. получила признание не федерация автономных национальных территорий, а территориальная форма национального существования».

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«Одним только русским не было предоставлено собственной территории, и только у них не было своей коммунистической партии. Партия потребовала от русских примириться с их официально неравным национальным статусом, для того чтобы содействовать сплочению многонационального государства. Таким образом, иерархическое различие между государствообразующей нацией и колониальными народами было воспроизведено, но на сей раз воспроизведено в перевернутом виде: теперь оно существовало в качестве нового различия между ранее угнетавшимися национальностями и бывшей великодержавной нацией».