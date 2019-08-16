Андрей Рублев вынес икону

В 1/8 финала Western & Southern Open, престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 с призовым фондом $6,7 млн, продолжающегося в Цинциннати, Андрей Рублев в двух партиях победил Роджера Федерера. Эта победа россиянина, который пробивался в основную сетку через квалификацию, стала одной из главных сенсаций всего нынешнего сезона. В четвертьфинале Андрей Рублев встретится со своим соотечественником Даниилом Медведевым.

Победы российских теннисистов над Роджером Федерером чрезвычайно редки: до вчерашнего дня их не набиралось и десятка. Четыре на счету Евгения Кафельникова, который, как правило, был сильнее швейцарца в самом начале его 23-летней карьеры. По две имеют Марат Сафин и Николай Давыденко. А предыдущий такой подвиг совершил Евгений Донской. В 2017 году на турнире в Дубае, который проходит в первой трети сезона, он в 1/8 финала сенсационно сломил сопротивление тогдашнего новоиспеченного чемпиона Australian Open, отыграв три матчбола.

После этого с Федерером встречались три россиянина. Карен Хачанов уступил ему через несколько месяцев после победы Донского на травяном турнире в Галле. Михаил Южный — во втором круге US Open 2017 года, ведя 2:1 по партиям. (Его общий счет личных встреч с Федерером, кстати, — 0:17). Даниил Медведев имел дело со швейцарским маэстро трижды, но ни в прошлом году в Шанхае и Базеле, ни минувшей весной в Майами подобрать к нему ключи не сумел.

Цинциннати — один из самых любимых турниров Федерера, которому 8 августа исполнилось 38 лет. Он побеждал там семь раз, а в прошлом году дошел до финала. Однако в этом году самому титулованному теннисисту современности не удалось подойти к Western & Southern Open в оптимальной форме. Перед стартом Федерер, не скрывал, что после досаднейшего поражения в финальной встрече с Новаком Джоковичем на Wimbledon, которая полностью измотала его как физически, так и психологически, он не успел набрать оптимальную форму. «Я был бы не против, если бы мне понадобилось вернуться на корт не сейчас, а через одну-две недели. Но что тут можно поделать»,— сказал Роджер Федерер.

В этом отношении, конечно, удача в данном случае была на стороне Андрея Рублева, который на данный момент занимает в рейтинге лишь 70-е место. Однако обыграть даже такого, не стопроцентно готового Федерера — крайне сложная задача. Чтобы решить ее, требуется находиться в идеальном игровом состоянии и внутренне быть в ладах с самим собой. А у Рублева с этим после выхода в четвертьфинал US Open 2017 года имелись проблемы, в том числе и по причине нескольких неприятных травм.

Лишь недавно, в конце июля, Рублеву после долгого периода времени удалось как следует напомнить о себе. В Гамбурге он дошел до финала грунтового турнира категории «500». Правда, после перелета в Америку последовали два поражения в Вашингтоне и Монреале, но в Цинциннати россиянин снова вернулся на победные рельсы. Сначала он прошел квалификацию, где сломил сопротивление очень неприятного оппонента — выступающего за Казахстан Михаила Кукушкина. Затем в первом круге в трех партиях взял реванш у грузина Николоза Басилашвили за поражение в Гамбурге, а в 1/16 финала, ни разу не отдав свою подачу, разобрался с маститым швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Прибавив в подаче, а главное — ощутив уверенность, которой ему явно не хватало долгие месяцы, Андрей Рублев представлял бы опасность даже для абсолютно готового Федерера. И тот наверняка это понимал. Тем не менее, наблюдать за тем, как быстро растет счет в пользу Рублева, было просто удивительно. В начале первого сета соперники обменялись брейками, но в четвертом гейме россиянин сделал еще один и удержал свое преимущество. А во второй партии решающим оказался седьмой гейм, в котором на первом же брейк-пойнте швейцарец не справился с точным ударом Рублева.

Федерер пытался рвать ритм, выбегая к сетке, искал другие способы сбить соперника с правильного настроя, но ничего не помогало. После завершения третьего гейма первой партии, проигранного на своей подаче, Рублев был не просто хорош, а идеален. Не случайно, что для завершения встречи ему понадобился лишь один матчбол, при розыгрыше которого Федерер не сумел ответить на косой рублевский удар справа. В итоге — 6:4, 6:4 всего за 62 минуты. Принципиальное преимущество Рублева в статистических выкладках обнаруживается в игре на первой подаче, на которой он выиграл 82% очков, в то время как Федерер — всего 63%.

После самого красивого успеха за всю свою карьеру Андрей Рублев не смог сдержать слез. Слишком многое ему пришлось преодолеть для того, чтобы вот так, вроде бы очень легко, но на самом деле — весьма непросто, добиться абсолютно неожиданного для всех результата.

Первый за карьеру выход в четвертьфинал состязания категории Masters 1000 позволил 21-летнему москвичу пробиться в топ-50 главного рейтинга, подсчитывающегося по итогам 52 недель, и в топ-40 классификации, учитывающей очки, набранные в этом году. Следующим соперником Андрея Рублева будет Даниил Медведев, который в ходе нынешней американской турнирной серии одержал очередную уверенную победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:2, 6:1. А вот третьего россиянина в 1/8 финала Western & Southern Open, Карена Хачанова, переиграл француз Люка Пуй — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Евгений Федяков